ETV Bharat / state

मिलावटी मिठाइयों से सावधान: दीपावली से पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु

त्योहारों के दौरान मावे और मिठाइयों की खपत ज्यादा होती है. मुनाफाखोर इसका फायदा उठाते हैं.

Beware of adulterated sweets
मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: दीपावली का त्योहार करीब है. बाजार में भी रौनक है. दीपावली में सबसे ज्यादा खपत मिठाइयों और पटाखों की होती है. अक्सर मुनाफाखोरी करने वाले लोग मिठाइयों में मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं. मिलावट के इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अब मैदान में उतर चुका है. विभाग के लोग मोबाइल लैब के जरिए लगातार मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर उसकी जांच कर रहे हैं.

दुकान से लिए गए मिठाइयों के सैंपल: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक डेयरी और मिठाई दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं. लिए सैंपलों की जांच भी की जा रही है. मिलावटी मिठाई पनीर और अन्य सामग्रियों की जांच विभाग के टीम के द्वारा की जा रही है. वहीं, सैंपल जांच के लिए भेजने के साथ ही तय मानक में सभी चीजों का निर्माण करने के निर्देश संचालकों को दिए गए हैं.

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु (ETV Bharat)
food and Drug Administration
मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)

मिठाई में मिलावट पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: त्योहार के समय में खासकर मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती है. मावा और पनीर में भी मिलाटव मुनाफाखोरी के चक्कर में किया जाता है. खाद्य विभाग की ओर से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वो नियमों के दायरे में रहकर सामान बनाए और बेचें. अगर किसी को नकली और मिलावट वाला सामान बेचते पकड़ा गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

food and Drug Administration
मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)

मोबाइल लैब के जरिए हम अपना काम कर रहे हैं. हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है. आज हम लोगों ने ममता नगर सहित आस पास के क्षेत्र में 10 से अधिक दुकानों से सैंपल लिए हैं. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जागरूकता के साथ ही खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है. हमने 60 नमूनों की जांच की की है. जिसमें 54 मानक पाए गए, तीन अमानक पाए गए, 2 की पैकिंग सही और सुरक्षित नहीं मिली है. हमने दुकानदारों को समझाया है कि गुणवत्ता से समझौता नहीं करें. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. लोगों की जान से खिलवाड़ करना भारी पड़ेगा: डोमेन्द्र ध्रुव, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी

food and Drug Administration
मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)

मुनाफाखोरी के चक्कर में करते हैं मिलावट: कम लागात में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार उत्पाद में जानबूझकर घटिया, अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिला देते हैं जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती. ऐसे उत्पाद हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं. कई मामलों में हमें अस्पताल तक में भर्ती होने की नौबत आ जाती है.

food and Drug Administration
मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)

जानिए क्या है FSSA है?: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत स्थापित किया गया है. इसका काम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना है. बनाए गए उत्पाद खाने के लायक हैं या नहीं इसकी क्वालिटी भी जांचता है.

युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप

छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाअध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिपुत्रों को मिलेगा मौका: चरण सिंह सपरा

ASI शेषनाथ चौबे की मिली लाश, कवर्धा के चिल्फी थाने में थे तैनात, राजनांदगांव में रहता है परिवार

नहीं मिला पति का डेथ सर्टिफिकेट, महिला ने शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJNANDGAONFOOD AND DRUG ADMINISTRATIONDIWALIखाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागBEWARE OF ADULTERATED SWEETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.