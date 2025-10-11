मिलावटी मिठाइयों से सावधान: दीपावली से पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु
त्योहारों के दौरान मावे और मिठाइयों की खपत ज्यादा होती है. मुनाफाखोर इसका फायदा उठाते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 3:36 PM IST
राजनांदगांव: दीपावली का त्योहार करीब है. बाजार में भी रौनक है. दीपावली में सबसे ज्यादा खपत मिठाइयों और पटाखों की होती है. अक्सर मुनाफाखोरी करने वाले लोग मिठाइयों में मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं. मिलावट के इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अब मैदान में उतर चुका है. विभाग के लोग मोबाइल लैब के जरिए लगातार मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर उसकी जांच कर रहे हैं.
दुकान से लिए गए मिठाइयों के सैंपल: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक डेयरी और मिठाई दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं. लिए सैंपलों की जांच भी की जा रही है. मिलावटी मिठाई पनीर और अन्य सामग्रियों की जांच विभाग के टीम के द्वारा की जा रही है. वहीं, सैंपल जांच के लिए भेजने के साथ ही तय मानक में सभी चीजों का निर्माण करने के निर्देश संचालकों को दिए गए हैं.
मिठाई में मिलावट पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: त्योहार के समय में खासकर मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती है. मावा और पनीर में भी मिलाटव मुनाफाखोरी के चक्कर में किया जाता है. खाद्य विभाग की ओर से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वो नियमों के दायरे में रहकर सामान बनाए और बेचें. अगर किसी को नकली और मिलावट वाला सामान बेचते पकड़ा गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मोबाइल लैब के जरिए हम अपना काम कर रहे हैं. हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है. आज हम लोगों ने ममता नगर सहित आस पास के क्षेत्र में 10 से अधिक दुकानों से सैंपल लिए हैं. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जागरूकता के साथ ही खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है. हमने 60 नमूनों की जांच की की है. जिसमें 54 मानक पाए गए, तीन अमानक पाए गए, 2 की पैकिंग सही और सुरक्षित नहीं मिली है. हमने दुकानदारों को समझाया है कि गुणवत्ता से समझौता नहीं करें. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. लोगों की जान से खिलवाड़ करना भारी पड़ेगा: डोमेन्द्र ध्रुव, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी
मुनाफाखोरी के चक्कर में करते हैं मिलावट: कम लागात में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार उत्पाद में जानबूझकर घटिया, अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिला देते हैं जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती. ऐसे उत्पाद हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं. कई मामलों में हमें अस्पताल तक में भर्ती होने की नौबत आ जाती है.
जानिए क्या है FSSA है?: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत स्थापित किया गया है. इसका काम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना है. बनाए गए उत्पाद खाने के लायक हैं या नहीं इसकी क्वालिटी भी जांचता है.
युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप
छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाअध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिपुत्रों को मिलेगा मौका: चरण सिंह सपरा
ASI शेषनाथ चौबे की मिली लाश, कवर्धा के चिल्फी थाने में थे तैनात, राजनांदगांव में रहता है परिवार
नहीं मिला पति का डेथ सर्टिफिकेट, महिला ने शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना