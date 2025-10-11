ETV Bharat / state

मिलावटी मिठाइयों से सावधान: दीपावली से पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु

राजनांदगांव: दीपावली का त्योहार करीब है. बाजार में भी रौनक है. दीपावली में सबसे ज्यादा खपत मिठाइयों और पटाखों की होती है. अक्सर मुनाफाखोरी करने वाले लोग मिठाइयों में मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं. मिलावट के इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अब मैदान में उतर चुका है. विभाग के लोग मोबाइल लैब के जरिए लगातार मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर उसकी जांच कर रहे हैं.

दुकान से लिए गए मिठाइयों के सैंपल: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक डेयरी और मिठाई दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं. लिए सैंपलों की जांच भी की जा रही है. मिलावटी मिठाई पनीर और अन्य सामग्रियों की जांच विभाग के टीम के द्वारा की जा रही है. वहीं, सैंपल जांच के लिए भेजने के साथ ही तय मानक में सभी चीजों का निर्माण करने के निर्देश संचालकों को दिए गए हैं.

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु (ETV Bharat)

मिलावटी मिठाइयों से सावधान (ETV Bharat)

मिठाई में मिलावट पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: त्योहार के समय में खासकर मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती है. मावा और पनीर में भी मिलाटव मुनाफाखोरी के चक्कर में किया जाता है. खाद्य विभाग की ओर से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वो नियमों के दायरे में रहकर सामान बनाए और बेचें. अगर किसी को नकली और मिलावट वाला सामान बेचते पकड़ा गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.