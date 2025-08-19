ETV Bharat / state

रात में नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, संकट में फंसे बच्चे तो पुलिस बनी फरिश्ता - BETUL RESCUE 3 CHILDREN

बैतूल जिले में सोमवार देर रात भड़ंगा नदी में बड़ा हादसा टला. पुलिस ने जांबाजी दिखा 3 बच्चों की जान बचाई.

August 19, 2025

बैतूल: बैतूल जिले में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 बच्चों को बचाने के लिए पुलिस जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की. चोपना थाना पुलिस ने अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चों को तेज बहाव से निकाला. मामले के अनुसार भड़ंगा नदी के रपटा पर ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई. ये घटना सोमवार रात 1 बजे की है. दो लोग तो तैरकर नदी से बाहर निकल आए लेकिन बच्चे नदी के मझदार में फंस गए.

भड़ंगा नदी के रपटे पर बही ट्रैक्टर ट्रॉली

ग्राम बटकीडोह और नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे का ये वाकया है. सभी लोग ग्राम गुवाड़ी के रहने वाले हैं. इनमें सुरेश उइके, आदित्य उइके, आयुष उइके, पीयूष उइके और शर्मा भलावी शामिल हैं. ये लोग अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद सामान लेने सारणी गए थे. वापसी के दौरान रात में रपटे पर बहते पानी की गहराई को नहीं समझ पाए. इसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव में पलट गई. हादसे के दौरान दो लोग तैरकर बाहर निकल आए, जबकि 03 बच्चे पलटी हुई ट्रॉली के सहारे बहाव के बीच फंसे रह गए.

संकट में फंसे बच्चे तो पुलिस बनी फरिश्ता (ETV BHARAT)

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किया रेस्क्यू

सूचना मिलने पर चोपना थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति बेहद गंभीर थी क्योंकि बच्चे पानी के बीच फंसे हुए थे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तुरंत रस्सी मंगवाई और साहसिक कदम उठाते हुए नदी की चट्टान तक पहुंचे. अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस ने रस्सी फेंकी और फंसे हुए तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह पूरा बचाव अभियान लगभग 20 से 30 मीटर दूरी तक चलाया गया.

