बैतूल में बेटे को शराब पीने से रोकना मां को पड़ा भारी, पत्थर से सिर कूंचा - BETUL SON KILLED HIS MOTHER

Published : May 4, 2025

बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम सवासन में एक बेटे ने पत्थर से मां का सिर कूंच कर मौत के घाट उतार दिया. मां की गलती बस इतनी थी कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसको शराब पीने से मना करती थी. कई बार-बार टोकती और डांटती थी. इसी डांट से झल्ला कर बेटे ने उसकी हत्या कर दी. शराब पीने से मना करना मां को पड़ा भारी

