मां के सामने बेल नदी का उफान भी पड़ा छोटा, बैतूल में लहरों को चीर डूबते बच्चों को बचा लाई महिला - BETUL MOTHER SAVED 2 CHILDREN

बैतूल में एक मां ने दो बच्चों की बचाई जिंदगी, उफनती बेल नदी में कूद गई महिला, दोनों बच्चों को बचाया.

BETUL MOTHER SAVED 2 CHILDREN
बैतूल में लहरों को चीर डूबते बच्चों को बचा लाई महिला (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 4:37 PM IST

बैतूल: मां शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया है. कहते हैं मां के कदमों में जन्नत होती है. कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किलें और कठनाई हो, मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है. भूखी रहकर भी वह अपने बच्चे की भूख मिटाती है. वहीं बात जब बच्चे की जिंदगी पर बन जाए, तो फिर वह मां दुर्गा बन जाती है. बच्चे के लिए मां यमराज से भी लड़ जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला में देखने मिला. जहां तेज लहरों के बीच फंसे दो बच्चों को एक मां बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया.

बच्चों को बहता देख मां ने लगाई नदी में छलांग

आमला के बोरदेही थाना क्षेत्र में खेड़ली बाजार की बेल नदी तेज बहाव में बह रही है. 26 अगस्त तीज पर्व के दिन नदी के घाट पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. 2 मासूम बच्चों का अचानक पैर फिसल गया और वे बेल नदी में जा गिरे. जहां नदी में तेज बहाव में बहने लगे. इसी दौरान एक बच्चे की मां किरण बामने की नजर बह रहे दोनों बच्चों पर पड़ी. बच्चों को बहता देख मां ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी. बहादुरी दिखाते हुए काफी मशक्कत के बाद महिला ने दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया. यह दृश्य देख घाट पर मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

नदी में बह रहे बच्चों को बचाया

नदी में गिरे दोनों बच्चों की पहचान यश हरिचंद्र और दिव्याश के रुप में हुई है. दोनों की उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष बताई गई है. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तीज पर्व पर बेल नदी के घाट पर हर साल महिलाओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं रहती. जबकि गांव में दो कोटवार पदस्थ हैं. घटना के समय घाट पर एक भी कोटवार मौजूद नहीं था.

ग्रामीणों ने की कोटवार की डयूटी लगाने की मांग

ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि मां ने साहस नहीं दिखाया होता, तो कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती थी. गांव के लोगों ने प्रशासन और जिम्मेदारों से मांग की है कि तीज सहित अन्य त्योहारों पर बेल नदी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए. कोटवारों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि नदी किनारे भीड़ भाड़ के समय लोगों की जान पर जोखिम न बने.

