बैतूल: पति-पत्नी के बीच मारपीट के कई मामले सामने आते हैं, ऐसे ही एक हैरान कर देने वाली तस्वीर बैतूल कोर्ट परिसर से सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की उसे सड़क पर गिराकर घसीटा. मामला यहीं नहीं रुका कोर्ट परिसर में तैनात पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए आया तो उसे भी उठाकर पटक दिया. बता दें कि पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है. मारपीट करने वाला आईटीबीपी जवान पेशी के लिए आया था. मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है.

पेशी पर पहुंचे आईटीबीपी जवान ने की मारपीट

आईटीबीपी में पदस्थ पुलिस जवान तलाक केस की पेशी के लिए फैमिली कोर्ट पहुंचा था. पेशी के बाद पति और पत्नी दोनों कोर्ट से बाहर निकले और किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि जवान ने अपनी पत्नी को सड़क पर गिराकर बेरहमी से मारपीट की. उसका मोबाइल छीन लिया और उसे जमीन पर गिराकर बाल पकड़कर घसीटा और लात घूसों से मारपीट की.

बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी को उठाकर पटका

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आईटीबीपी जवान बेहद गुस्से में था, मानो उसके सिर पर जैसे खून सवार हो चुका था. कोर्ट परिसर में हंगामा होते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पति पत्नी को रोकने की कोशिश की. इस बीच बचाव के दौरान आईटीबीपी जवान ने पुलिसकर्मी को उठाकर जमीन पर पटक दिया. न्यायालय में पदस्थ पुलिसकर्मी पर हमला होते देख कोर्ट के कई कर्मचारी भी गुस्से में आ गए और जवान की जमकर पिटाई कर दी. इस घटना से न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बीच-बचाव के लिए दौड़े.

पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने बताया कि "वह ग्राम पंचायत महेन्द्रवाड़ी में मोबिलाइजर के पद पर पदस्थ है. 20 अगस्त को कुटुंब न्यायालय बैतूल में तलाक के केस की पेशी पर कोर्ट आई थी. पति शिवपाल उइके जो आईटीबीपी में नौकरी करता है वह भी पेशी पर आया हुआ था.

न्यायालय में हमारी पेशी होने के बाद जब कोर्ट परिसर से बाहर निकली, उसी समय पति ने गाली गलौच कर मोबाइल छीन लिया. बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मारने लगा. पैर से गर्दन दबा दी, जिससे गर्दन में, पीठ में, सीने में, बाएं पैर के घुटने के नीचे, बाएं गाल में चोटें आईं हैं. झूमाझटकी में कान के सोने की बाली और मंगलसूत्र गिर गया जो ढूंढने पर नहीं मिला."

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा 296, 115(2),351(2)के तहत प्रकरण दर्ज किया है. एएसपी कमला जोशी ने बताया कि "दंपति कोर्ट में पेशी पर आए थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिस पर पति ने पत्नी से मारपीट की. पत्नी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. न्यायालय परिसर में हुई इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है."