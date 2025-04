ETV Bharat / state

दिखाते थे असली सोने की गिन्नियां और थमा देते थे नकली, सुनसान जगह में होती थी सौदेबाजी - BETUL POLICE ARREST GOLD GINNY GANG

नकली सोने की गिन्नी को असली बताकर बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश ( ETV Bharat )

Published : April 7, 2025 at 1:26 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 1:35 AM IST

बैतूल: नकली सोने की गिन्नी को असली बताकर देशभर में करोड़ों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बैतूल की बीजादेही पुलिस ने रविवार को इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये गैंग अब तक देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है. पुलिस गैंग के दूसरे सदस्योंं की तलाश में जुटी है. सूचना मिलने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार एडिशनल एएसपी कमला जोशी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "5 अप्रैल 2025 को थाना बीजादेही को इस गैंग की सूचना मिली थी. झिरियाडोह गांव के जंगल में ग्रामीणों को नकली सोने की गिन्नियां असली बताकर भारी कीमत पर बेचे जाने की जानकारी के बाद पुलिस एक्टिव हुई. सूचना के बाद पुलिस ने 6 अप्रैल को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया."

April 7, 2025