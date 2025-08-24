ETV Bharat / state

7 फेरे लिए पर 7 कदम भी न चले, बैतूल में ट्रैक पर खत्म हुए प्रेम कहानी - BETUL COUPLE DIED

बैतूल में शादी के अगले दिन दुल्हा-दुल्हन के बीच हुआ विवाद. पटरी पर भागी युवती के पीचे युवक भी दौड़ा. कटकर दोनों की मौत.

BETUL COUPLE DIED
बैतूल में ट्रेन की चपेट में आने से कपल की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 11:56 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 12:03 AM IST

बैतूल: जिले के शाहपुर थाने के बरबतपुर और घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के बीच रविवार को राप्तीसागर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक-युवती की मौत हो गई. सूचना मिलने पर शाहपुर पुलिस और घोड़ाडोंगरी से आरपीएफ और जीआरपी भी मौके पहुंची. मौका पंचनामा बनाकर कर शवों को पीएम के लिए शाहपुर पहुंचाया.

भागकर युवक के साथ आई थी युवती
युवक के शव की शिनाख्त शिवकुमार परते निवासी गौनापुर थाना शाहपुर एवं युवती के शव की शिनाख्त अनिता धुर्वे बैरागांव थाना टिमरनी हरदा के रूप में हुई. युवती दो दिन पहले ही घर से भागकर युवक के साथ आई थी. युवती के परिजनों ने टिमरनी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. दोनों ने इटारसी में शादी की थी और फिर गौनापुर लौट आए थे.

युवती को देख घर में हुआ विवाद
शिवकुमार प्राइवेट नौकरी करता था. घटना वाली रात शिवकुमार की मां धार्मिक यात्रा से सलकनपुर से लौटीं थी. बेटे को युवती के साथ देख घर में विवाद हुआ था. रविवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. ट्रेन के पायलट ने पुलिस को बताया कि, युवती पटरी पर भागते हुए ट्रेन की ओर आ रही थी. वहीं, युवक उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ रहा था. इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए.

दोनों के बीच विवाद में युवती भाग कर पटरी पर पहुंची
शाहपुर थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया कि, ''रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे सूचना मिली थी कि बरबतपुर और घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के बीच डाउन ट्रेक पर राप्तीसागर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक-युवती की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे. दोनों के शव रेल्वे ट्रेक पर खंबा नंबर 809/6-8के बीच क्षत विक्षत अवस्था में मिले.''

''दोनों के शव की शिनाख्त शिवकुमार परते निवासी गौनापुर थाना शाहपुर एवं अनिता धुर्वे बैरागांव थाना टिमरनी हरदा के रूप में हुई. शिवकुमार दो दिन पहले ही युवती को टिमरनी से भगाकर अपने घर गौनापुर लाया था. बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस पर युवती भागकर गांव के पास रेलवे पटरी पर पहुंची और ट्रेन की ओर भागने लगी. युवती को बचाने युवक भी उसके पीछे भाग. इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हो रहा था इसकी जांच की जा रही है.''

बोरिंग मशीन पर काम करता था शिवकुमार
मृतक शिवकुमार के भाई सुनील ने बताया कि, ''परिवार में 4 भाइयो में शिवकुमार सबसे छोटा था, जो अक्सर बाहर रहकर बोरिंग मशीन पर काम करता था. काम के दौरान वह कुछ दिन तक टिमरनी में भी रहा था. शिवकुमार इस युवती से कैसे संपर्क में आया और उसे कैसे गांव लाया इस मामले में वे कुछ नहीं जानते. वे तो सलकनपुर पद यात्रा पर गए थे साथ ही उनकी मां भी गई थी. वह शनिवार को लौटे थे. हम लोग थके होने के कारण जल्दी सो गए रविवार सुबह घटना की जानकारी लगी.''

अनिता ने फोन पर बताया था शिवकुमार के साथ आई हूं
मृतिका की मां निर्मला बाई ने बताया, ''हमने टिमरनी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. इसके बाद में अनिता ने हमें फोन कर गौनापुर में शिवकुमार के साथ होने की सूचना दी थी.'' एएसआई ओपी गढवाल ने बताया कि, ''शवों का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. घटना रात की है, राप्ती सागर के पायलट ने रेलवे स्टेशन पर घटना की सूचना दी थी. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

TAGGED:

