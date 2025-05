ETV Bharat / state

बैतूल में कोबरा का अंतिम संस्कार, याद में बनेगा चबूतरा और लगेगी तांबे की प्रतिमा - BETUL COBRA SNAKE FUNERAL

कोबरा की मौत के बाद रीतिरिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार ( Etv Bharat )

बैतूल: खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से एक कोबरा सांप की मौत हो गई. किसान ने रीतिरिवाजों से इस कोबरा सांप का अंतिम संस्कार किया. अब किसान खेत में सांप के सम्मान में चबूतरा और तांबे की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे. किसान का मानना है कि कोबरा सांप बरसों से उनके खेत की रखवाली कर रहा था और आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. कोबरा की मौत से किसान परिवार गमगीन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खेत के आसपास रहने वाले एक उम्रदराज कोबरा की मौत पर किसान परिवार गमगीन हो गया. अनजाने में हुई कोबरा की मौत के बाद दुखी किसान परिवार ने पूरे रीति-रिवाजों के साथ कोबरा का अंतिम संस्कार कर दिया. एक जीव के लिए किसान के परिवार की यह संवेदनशीलता यह बताती है कि इंसान और प्रकृति के बीच कितना गहरा संबंध हो सकता है.

