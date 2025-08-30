बैतूल : सिर्फ गूगल मैप के भरोसे लापरवाही से वाहन चलाना किस तरह जानलेवा साबित हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण शनिवार रात चोपना थाना क्षेत्र में देखने मिला. भारी बारिश के बीच ग्राम बटकी डोह रपटे पर सारणी निवासी दो युवक कार सहित नदी में समा गए. समय रहते पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता से उनकी जान तो बच गई लेकिन जिंदगी भर का एक सबक मिल गया. युवकों ने पुलिस को बताया कि वे गूगल मैप देखकर जागरण में जा रहे थे, तभी अचानक उफनते रपटे तक पहुंच गए.
लापरवाही से जान पर बन आई
चोपना थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया, '' कबीर सिंदूर (26) और हंसराज सिंदूर (27) वैगन आर कार से ग्राम नारायणपुर देवी जागरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. मोबाइल नेविगेशन और गूगल मैप के भरोसे रास्ता देख रहे दोनों जैसे ही उफनाई नदी के रपटे पर पहुंचे, तभी उन्होंने लापरवाही से गाड़ी पार करने का प्रयास किया और तेज बहाव होने के कारण कार असंतुलित होकर बह गई और दोनों युवक उसमें फंस गए.''
युवकों को बचाने शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही चोपना थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. पहले से तैयार स्थानीय गोताखोरों की टीम और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. एएसआई राजेश कलम, एएसआई बलिराम बमनेले, एएसआई विनोद इवने और आरक्षक कमलेश उईके ने ग्रामीण गोताखोरों दिलीप घरामी, शंकर सिकदार, चितरंजन सिकदार, सत्तोंजीत घरामी और अभिषेक सिकदार की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला.
कार नहीं निकाली जा सकी बाहर
युवकों को बचाने के बाद रेस्क्यू टीम ने कार को निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के चलते कार बाहर नहीं निकाली जा सकी. पुलिस का कहना है कि पानी कम होने पर वाहन को बाहर निकाला जाएगा. गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी इसी इलाके में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित पांच लोग नदी में बह गए थे. उस समय भी चोपना पुलिस ने तीन लोगों को जीवित बचाने में सफलता पाई थी. उस साहसिक कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया ने टीम और ग्रामीणों को सम्मानित किया था.
वहीं, फिर ऐसी घटना पर एसपी निश्चल झारिया ने घटना के बाद जिलेवासियों से अपील की है कि भारी वर्षा के दौरान किसी भी हालत में नदी-नालों और रपटों को पार करने का जोखिम न उठाएं। उन्होंने कहा, “सिर्फ एक चूक आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस का सहयोग करें।”