बैतूल में रात में नदी पार कर रहे 2 युवक बहे, 1 लहरें चीरकर बाहर आया, दूसरा गायब
बैतूल जिले में भैंसाई नदी पार कर रहे 2 युवक बहे. 1 किसी तरह तैरकर बाहर निकला, दूसरे की तलाश जारी.
Published : September 16, 2025 at 9:20 AM IST
बैतूल: मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है. इस वजह से नदी-नाले लबालब हैं. ऐसे में हादसों की खबरे भी सामने आ रही हैं. बोरदेही थाना क्षेत्र के मुआरिया गांव से एक घटना सामने आई है. यहां गांव के पास से बहने वाली भैंसाई नदी पर पुलिया पार करते समय 2 युवक अचानक बहने लगे, इनमें से एक युवक किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा युवक अब भी लापता है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है.
तैरकर निकले युवक ने थाने पहुंच कर दी सूचना
पुलिस के अनुसार, मंडो यादव और अरुण उइके नदी की पुलिया पार कर रहे थे, जब अचानक आई तेज धारा में वे बहने लगे, मंडो यादव लगभग एक किलोमीटर दूर बहने के बाद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया. इसके बाद उसने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी. वहीं अरुण उइके, जो जमदेही गांव का निवासी है, अब तक लापता है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिया पार करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए.
2 साल पहले भी यहां हो चुका है हादसा
घटना की सूचना मिलते ही बोरदेही थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी के अनुसार "नदी के किनारे झाड़ियों और खेतों में सघन तलाशी की जा रही है. आसपास के ग्रामीण भी खोजबीन में मदद कर रहे हैं." गौरतलब है कि साल 2023 में भी इसी भैंसाई नदी में बाढ़ के दौरान एक ऑटो रिक्शा सहित चार लोग बह गए थे.
इसके बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ऐसी स्थिति में पुलिया पर कोटवार और पटवारी की तैनाती के निर्देश दिए थे. कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और इसका नतीजा रहा कि ये हादसा हो गया.