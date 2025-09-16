ETV Bharat / state

बैतूल में रात में नदी पार कर रहे 2 युवक बहे, 1 लहरें चीरकर बाहर आया, दूसरा गायब

बैतूल: मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है. इस वजह से नदी-नाले लबालब हैं. ऐसे में हादसों की खबरे भी सामने आ रही हैं. बोरदेही थाना क्षेत्र के मुआरिया गांव से एक घटना सामने आई है. यहां गांव के पास से बहने वाली भैंसाई नदी पर पुलिया पार करते समय 2 युवक अचानक बहने लगे, इनमें से एक युवक किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा युवक अब भी लापता है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है.

तैरकर निकले युवक ने थाने पहुंच कर दी सूचना

पुलिस के अनुसार, मंडो यादव और अरुण उइके नदी की पुलिया पार कर रहे थे, जब अचानक आई तेज धारा में वे बहने लगे, मंडो यादव लगभग एक किलोमीटर दूर बहने के बाद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया. इसके बाद उसने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी. वहीं अरुण उइके, जो जमदेही गांव का निवासी है, अब तक लापता है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिया पार करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए.