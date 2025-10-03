ETV Bharat / state

चिमनी से सिग्नल, टिकट पर पंच मशीन से तारीख, रिटायर्ड कर्मचारियों ने की आमला जंक्शन की यादें ताजा

बैतूल का आमला रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश के सबसे पुराने जंक्शनों में से है एक. स्थापना दिवस पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया इतिहास.

BETUL AMLA RAILWAY STATION HISTORY
1914 में हुई आमला रेलवे स्टेशन की स्थापना
बैतूल: मध्य प्रदेश में यूं तो कई रेलवे जंक्शन हैं लेकिन बैतूल जिले के आमला रेलवे जंक्शन की भी अपनी खास पहचान है. अंग्रेजों के जमाने अब तक इस रेलवे स्टेशन ने कोयले से चलने वाले भाप इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफर तय कर लिया है. हाल ही में जब रेलवे जंक्शन आमला का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया तो लोगों के जहन में एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो गईं. इस कार्यक्रम में रेलवे के कई रिटायर्ड हो चुके पुराने कर्मचारी भी शामिल हुए और उन्होंने यहां मौजूद लोगों को इस स्टेशन से जुड़े ऐसे कई किस्से बताए कि कैसे उस जमाने में जब लाइट भी नहीं हुआ करती थी तब भी यहां आज के जैसे ही काम होता था.

1912 में लोको शेड, 1914 में स्टेशन की स्थापना

रेलवे विभाग के रिकॉर्डों पर नजर डालें तो आमला में साल 1912 में लोको शेड का निर्माण हुआ था. इसके बाद साल 1914 में आमला रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई. 2003 में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी प्रकाश ढाफने बताते हैं कि "उन्होंने अपनी 33 साल की नौकरी में आमला रेलवे स्टेशन के विकास को बार-बार बदलते देखा है. बिना लाइट वाले दौर से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफर आमला स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान है. यही कारण है कि यह स्टेशन बैतूल जिले का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में गिना जाता है."

AMLA JUNCTION FOUNDATION DAY
1912 में हुई थी लोको शेड की स्थापना

'सिग्नल देने के लिए किया जाता था चिमनी का इस्तेमाल'

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी प्रकाश ढाफने बताते हैं कि "साल 1914 में जब आमला स्टेशन की स्थापना हुई थी तब यहां बिजली की सुविधा नहीं थी. ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से कोयले यानि भाप से चलने वाले इंजनों पर निर्भर था. उस दौर में सिग्नल देने के लिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता था. यहां तक कि यात्री भी रात में ट्रेन से सफर के दौरान खुद अपनी लालटेन या टॉर्च लेकर पहुंचते थे. इसी की रोशनी में ही प्लेटफॉर्म पर अपना सामान रखते थे और ट्रेन का इंतजार करते थे. यह दौर आमला स्टेशन के इतिहास का सबसे कठिन लेकिन यादगार समय माना जाता है."

BETUL AMLA RAILWAY JUNCTION
बैतूल का आमला रेलवे जंक्शन

'मोटे खाकी कागज की होती थीं टिकटें'

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी प्रकाश ढाफने बताते हैं कि "उस दौर में रेलवे टिकट मोटे खाकी कागज पर मिला करती थीं. उस टिकट को कार्ड टिकट कहा जाता था, इस टिकट में तारीख पंच मशीन से पंच करके दी जाती थी. टिकट में स्टेशन की दूरी के साथ गंतव्य का भी पूरा डिटेल होता था. इन टिकटों को लोग लंबे समय तक संभालकर रखते थे."

1968 में हुई बेस किचन की शुरुआत

1914 के बाद जब यहां पहली बार बिजली की सुविधा मिली तो इसके बाद धीरे-धीरे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की शुरुआत हुई. 1968 में यहां बेस किचन की शुरुआत हुई. जिससे जंक्शन का महत्व और बढ़ गया. रेलवे में बेस किचन एक आधुनिक रसोई यूनिट होती है जहां आईआरटीसी ट्रेनों के लिए खाना तैयार करता है. इस किचन में खाना तैयार और पैक किया जाता है. इसके बाद फिर पेंट्रीकार के माध्यम से यात्रियों तक पहुंचाया जाता है.

AMLA RAILWAY JUNCTION HISTORY
भाप इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफर

भारत में भाप इंजन का इतिहास

भारत के रेलवे नेटवर्क में भाप इंजनों की अहम भूमिका है. भारत में भाप इंजन का इतिहास 1853 से शुरू होता है, जब यहां पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी. जिसे साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के भाप इंजनों से चलाया जाता था. कोयले को जलाकर उससे निकली भाप की शक्ति से ये इंजन चलते थे और इसी कारण इसे भाप वाले इंजन बोला जाता था. ब्रिटिश कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले भाप वाले इंजन बाद में भारत में भी बनाए जाने लगे.

1970 में हुआ था अंतिम भाप इंजन का निर्माण

आखिरी भारतीय भाप इंजन 'अंतिम सितारा' का निर्माण 1970 में हुआ था. 1990 के दशक तक नियमित यात्री सेवा में भाप इंजन पूरी तरह बंद कर दिए गए थे. 20वीं सदी के मध्य तक कोयले के इंजनों को धीरे-धीरे डीजल और फिर इसके बाद विद्युत इंजनों में बदल दिया गया. वर्तमान में कोयले वाले इंजन संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा कई रेलवे स्टेशनों पर भी पुराने भाप इंजनों को धरोहर के रूप में रखा गया है. ये भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं.

AMLA JUNCTION FOUNDATION DAY
मनाया गया 111वां स्थापना दिवस

मनाया गया 111वां स्थापना दिवस

आमला रेलवे जंक्शन ने बीते 29 सितंबर को अपनी स्थापना के 111 साल पूरे कर लिए हैं. इस दौरान यहां स्थापना दिवस के अवसर पर रेलवे के साथ स्थानीय संस्थाओं ने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए. श्रीकृष्ण लीला फाउंडेशन ने गमलों में 111 पौधे लगाकर रेलवे प्रबंधन को भेंट किए. संस्था के अध्यक्ष शिवम उपाध्याय ने बताया कि पौधे बांटने का उद्देश्य स्टेशन परिसर को हरा-भरा बनाना और स्वच्छता का संदेश देना है. इस आयोजन में पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बुलाया गया. इन कर्मचारियों ने अपने अनुभव और यादें नई पीढ़ी के साथ साझा कीं.

