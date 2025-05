ETV Bharat / state

रात होते ही बैतूल के इस गांव में आसमान से बरसते हैं रहस्यमई पत्थर, साजिश या साया! - AMLA VILLAGE STONE PELTING AT NIGHT

रात होते ही गांव में शुरू हो जाता है पत्थरबाजी ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 5:03 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 5:41 PM IST

बैतूल: आमला ब्लॉक के एक गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां करीब एक महीने से रात के अंधेरे में पत्थरबाजी होती है. यह पत्थर करीब 20 घरों को निशाना बनाकर मारे जाते हैं. हालांकि ये पत्थर कहां से आते हैं और कौन मारता है ये रहस्य बना हुआ है. रोज अंधेरा शुरू होते ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है. इससे ग्रामीणों में दहशत है. हैरान-परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है. ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस पत्थर मारने वाले अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार करे, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे. अंधेरा होते ही शुरू हो जाती है पत्थरबाजी मामला आवरिया गांव का है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते करीब 1 महीने से अंधेरा होते ही किसी के द्वारा गांव के करीब 20 घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं. ये पत्थरबाजी अचानक से शुरू होती है और वो कुछ समझ पाते हैं तबतक पत्थर आने बंद हो जाते हैं. ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि अगला निशाना किसका घर होगा, क्योंकि अचानक से पत्थरों की बौछार शुरू होती है.

