DSP की रील ने लौटाई खुशियां, 40 साल बाद खोए पिता से मिला अनाथ बेटा - BETUL SON MEET FATHER AFTER 40 YEAR

डीएसपी के सोशल मीडिया पोस्ट से लौटी परिवार की खुशियां ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 10:48 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:59 AM IST 5 Min Read

भोपाल/बैतूल: डीएसपी संतोष पटेल की एक रील ने 40 साल बाद एसआई पिता को बेटे से मिला दिया. बेटा भोपाल पहुंचा और पिता को वापस घर ले आया. डीएसपी संतोष पटेल पत्नी का जन्मदिन मनाने भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम पहुंचे. यहां एक बुजुर्ग पूरन सिंह ने खुद को एसआई होने की बात बताई. डीएसपी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. यह पोस्ट बैतूल के लोगों ने देखी और पूरन सिंह को पहचान लिया. पूरन सिंह ठाकुर बैतूल के बेहतरीन फुटबाल खिलाड़ी थे और पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे. पत्नी की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से बीमार हो गए और नशा करने लगे थे. उसके बाद एक दिन अचानक गायब हो गए. उस समय इकलौते बेटे की उम्र 2 साल थी, जो नानी के यहां रहने लगा था. जब वह समझदार हुआ तो लोगों ने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है. इस दौरान बेटे राजा ने पढ़ाई लिखाई कर काबिल इंसान बन गया. बेटे की शादी हो गई है और वह महाराष्ट्र में जॉब करने चला गया. सब कुछ अच्छा चल रहा था. डीएसपी संतोष पटेल का वायरल वीडियो (ETV Bharat) परिवार वाले पूरन को ले गए अपने साथ

इसी बीच डीएसपी की पोस्ट वायरल हो गई. बैतूल के लोगों ने वीडियो में दिख रहे शख्स को पहचान लिया और उन्होंने इसकी जानकारी राजा को दी. बताया कि आपके पिता जिंदा है. वह भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम में रह रहे हैं. इसके बाद उसने पूरी जानकारी की फिर पूरन सिंह को लेने परिवार का बेटा बहू साला भोपाल पहुंचे. सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद वे अपने साथ पूरन को बैतूल ले गए हैं. 40 साल बाद पिता से मिला बेटे राजा सिंह ने बताया, "वह ये सोचकर बैतूल छोड़कर अमरावती चला गया था कि मेरे पिता की मौत हो गई. लेकिन अब डीसीपी संतोष पटेल व अन्य साथियों की मदद से पिता मिल गए. 40 साल बाद पिता मिले तो पता चला फोरलेन हाईवे किनारे करोड़ों की जमीन है. ये भी पता चला कि पत्नी की मृत्यु के बाद पूरन की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और वह नशा करने लगे थे." राजा ने बताया, वह नानी के यहां ही पला-बढ़ा. इसके बाद शादी कर महाराष्ट्र में नौकरी करने चला गया. अब पिता मिल गए तो उनको भी अमरावती महाराष्ट्र लेकर जा रहा हूं." परिवार वाले पूरन सिंह को लेने पहुंचे भोपाल (ETV Bharat) रील की बदौलत मिले बिछड़े पिता-बेटे डीएसपी संतोष पटेल ने बताया, "एक अनाथ बेटे बहू को 40 साल बाद उनके पिता मिल गए हैं, जिसे पूरा परिवार मृत मान चुका था. वो उप निरीक्षक पूरन सिंह ठाकुर भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम में रह रहे थे. सोशल मीडिया की एक रील की बदौलत उनको अपना परिवार मिल गया है." मानसिक संतुलन खो बैठे और कहीं चले गए बैतूल निवासी समाजसेवी रवि त्रिपाठी ने बताया, "घर में बैठे मोबाइल में रील्स देख रहे थे. इसी दौरान उनके मोबाइल में डीएसपी संतोष पटेल का एक वीडियो आया, जिसमें वे भोपाल के असारा वृद्धा आश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो अपने आप को एसआई पूरन सिंह बैतूल का निवासी बता रहा था. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को देखकर उनको ऐसा लगा कि वे इसे पहचानते हैं. इसके बाद वे अपने जान पहचान वालों से मिले और वीडियो को दिखाया. एक जमाने में पूरन सिंह के साथ फुटबॉल खेलने वालों ने उनको पहचान लिया. इसके बाद उन्होंने पूरन सिंह के गांव का पता लगाया. पता चला कि पूरन सिंह टेमनी गांव निवासी है. इसके बाद रवि पूरन के बेटे के पास पहुंचे और पूर स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान रवि को पता चला कि पूरन की मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के बाद वे कहीं खो गए थे. जिन्हें परिवार व गांव के लोग मरा हुआ मान चुके थे." कड़ाके की ठंड में पुलिस ने बुजुर्ग को दिया ऐसा गिफ्ट, हर कोई कर रहा सरहाना

डीएसपी की गाड़ी देख 'सलमान खान' के उड़े होश, गेट खुलते होठों पर छाई मुस्कान, देखें वीडियो पत्नी की मौत से खोया मानसिक संतुलन टेमरी गांव के जॉनसन हेराल्ड ने बताया, "पूरन सिंह पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे. सागर में उनकी ट्रेनिंग हुई थी और बाद में उनकी ग्वालियर में पोस्टिंग हुई. वहां से ट्रांसफर भिंड गए, इसके बाद वे भोपाल आ गए. इसी दौरान उनकी पुश्तैनी जमीन बैतूल में एक डैम परियोजना की डूब क्षेत्र में आ गई. जमीन का मुआवजा लेने के लिए बैतूल आये थे, फिर यहां शराब की लत में पड़ गये. इसी दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा और वे मानसिक संतुलन खो बैठे. इसके बाद कहीं चले गए."

