ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा से बैतूल पहुंची कोल्ड्रिफ की आग! इसी कफ सिरप की वजह से 2 बच्चों की मौत की आशंका

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला बैतूल पहुंचा. 2 बच्चों की मौत पर परिजन ने डॉक्टर पर कोल्ड्रिफ सिरप देने का लगाया आरोप.

BETUL 2 CHILDREN DIED
छिंदवाड़ा के डॉक्टर ने बैतूल के बच्चों का किया था इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बैतूल: छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई मासूम बच्चों की मौतों का मामला गहराता जा रहा है. अब बैतूल के आमला ब्लॉक में भी 2 बच्चों की मौत को इसी कफ सिरप से जोड़कर देखा जा रहा है. परिजन का आरोप है कि परासिया के ही डॉक्टर ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई और इलाज के दौरान उनकी भोपाल में मौत हो गई. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. परासिया के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है.

परासिया के डॉक्टर के यहां दोनों बच्चों का हुआ था इलाज

जानकारी के अनुसार, आमला विकासखंड के कलमेश्वरा और जामुन बिछुआ गांव के 2 बच्चे कबीर पिता कमलेश (4) और गर्मित पिता निखलेश (ढाई साल) को बुखार आने पर परिजन उपचार के लिए छिंदवाड़ा की परासिया तहसील के चिकित्सक डॉ. प्रवीण सोनी के क्लीनिक पर लेकर गए थे.

जहां इलाज के बाद कबीर को परिजन घर लेकर आए, लेकिन फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई. दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की किडनी खराब हो रही है. इसके बाद परिजन भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर गए जहां 8 सितंबर, 2025 को इलाज के दौरान कबीर की मौत हो गई.

बैतूल में कोल्ड्रिफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत (ETV Bharat)
कलेक्टर ने कहा- घटना की पूरी संवदेनशीलता से हो रही जांच (ETV Bharat)

परिजन ने कोल्ड्रिफ कफ सिरफ देने का लगाया आरोप

दूसरे मामले में ढाई साल के गर्मित की मौत की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है. परिजन के अनुसार गर्मित का इलाज भी परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहां हुआ था. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान 1 अक्टूबर, 2025 को गर्मित की मौत हो गई. परिजन का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था.

Betul 2 child died coldrif syrup
परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही यहां के दोनों बच्चों का किया था इलाज (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई जांच रिपोर्ट

आमला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अशोक नरवरे ने बताया कि "दोनों बच्चों को बुखार आया था. दोनों का इलाज अलग-अलग समय पर किया गया था, लेकिन ये इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा किया गया था. एक बच्चे की किडनी खराब हो गई थी. स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बैतूल लाया गया और फिर आगे के इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया. जहां उसकी मृत्यु हो गई. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दी है."

बैतूल में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर लगी रोक

इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के आदेश पर परासिया के डॉ प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर यदि इस सिरप की बिक्री पाई जाती हैं, तो लाइसेंस निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस सिरप को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है.

Betul 2 child died coldrif syrup
परिजन ने कोल्ड्रिफ कफ सिरफ देने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

'घटना की पूरी संवदेनशीलता से हो रही जांच'

मामले को लेकर बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि "दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार छिंदवाड़ा के परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा किया गया था. बच्चों की मौत का कोई स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. अभिभावकों ने प्रशासन को कोई सूचना भी नहीं दी है. यह मामला बैतूल से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित नहीं है. फिर भी मृतक बच्चे बैतूल के निवासी होने के कारण पूरी संवदेनशीलता से जांच की जा रही है."

Last Updated : October 5, 2025 at 3:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BETUL 2 CHILDREN DIEDCHHINDWARA COLDRIF COUGH SYRUP CASEBETUL 2 CHILDREN DIE KIDNEY FAILURECOLDRIF SYRUP KIDNEY FAILUREBETUL 2 CHILD DIED COLDRIF SYRUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.