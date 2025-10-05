छिंदवाड़ा से बैतूल पहुंची कोल्ड्रिफ की आग! इसी कफ सिरप की वजह से 2 बच्चों की मौत की आशंका

ETV Bharat / state

जहां इलाज के बाद कबीर को परिजन घर लेकर आए, लेकिन फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई. दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की किडनी खराब हो रही है. इसके बाद परिजन भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर गए जहां 8 सितंबर, 2025 को इलाज के दौरान कबीर की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, आमला विकासखंड के कलमेश्वरा और जामुन बिछुआ गांव के 2 बच्चे कबीर पिता कमलेश (4) और गर्मित पिता निखलेश (ढाई साल) को बुखार आने पर परिजन उपचार के लिए छिंदवाड़ा की परासिया तहसील के चिकित्सक डॉ. प्रवीण सोनी के क्लीनिक पर लेकर गए थे.

परासिया के डॉक्टर के यहां दोनों बच्चों का हुआ था इलाज

बैतूल: छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई मासूम बच्चों की मौतों का मामला गहराता जा रहा है. अब बैतूल के आमला ब्लॉक में भी 2 बच्चों की मौत को इसी कफ सिरप से जोड़कर देखा जा रहा है. परिजन का आरोप है कि परासिया के ही डॉक्टर ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई और इलाज के दौरान उनकी भोपाल में मौत हो गई. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. परासिया के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है.

परिजन ने कोल्ड्रिफ कफ सिरफ देने का लगाया आरोप

दूसरे मामले में ढाई साल के गर्मित की मौत की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है. परिजन के अनुसार गर्मित का इलाज भी परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहां हुआ था. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान 1 अक्टूबर, 2025 को गर्मित की मौत हो गई. परिजन का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था.

स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई जांच रिपोर्ट

आमला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अशोक नरवरे ने बताया कि "दोनों बच्चों को बुखार आया था. दोनों का इलाज अलग-अलग समय पर किया गया था, लेकिन ये इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा किया गया था. एक बच्चे की किडनी खराब हो गई थी. स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बैतूल लाया गया और फिर आगे के इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया. जहां उसकी मृत्यु हो गई. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दी है."

बैतूल में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर लगी रोक

इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के आदेश पर परासिया के डॉ प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर यदि इस सिरप की बिक्री पाई जाती हैं, तो लाइसेंस निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस सिरप को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है.

'घटना की पूरी संवदेनशीलता से हो रही जांच'

मामले को लेकर बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि "दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार छिंदवाड़ा के परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा किया गया था. बच्चों की मौत का कोई स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. अभिभावकों ने प्रशासन को कोई सूचना भी नहीं दी है. यह मामला बैतूल से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित नहीं है. फिर भी मृतक बच्चे बैतूल के निवासी होने के कारण पूरी संवदेनशीलता से जांच की जा रही है."