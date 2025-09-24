प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस, बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने कोर्ट में दायर किया केस
बेतिया में जनसुराज के प्रशांत किशोर पर सांसद संजय जायसवाल ने मानहानि को लेकर कोर्ट में केस दायर किया. कोर्ट ने केस स्वीकार किया.
Published : September 24, 2025 at 11:21 AM IST
बेतिया: बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है. यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में पहुंच चुका है.
सीजीएम कोर्ट ने केस किया मंजूर: बेतिया व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट ने यह परिवाद स्वीकार कर लिया है और अब भारतीय दंड संहिता की धारा 356 के तहत जांच शुरू हो गई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशांत किशोर को कानूनी मोर्चे पर गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.
प्रशांत किशोर पर छवि धूमिल करने का आरोप: डॉ. संजय जायसवाल के अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने जानकारी दी कि प्रशांत किशोर ने बिना किसी प्रमाण के एक चार बार के सांसद की छवि को बदनाम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत किया गया कदम है, जो पूरी तरह झूठे तथ्यों पर आधारित है.
"प्रशांत किशोर ने पेट्रोल पंप से जुड़ी जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और झूठा प्रचार किया. उनका दावा है कि यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया ताकि डॉ. जायसवाल की साख को नुकसान पहुंचे." -चंद्रिका कुशवाहा,अधिवक्ता
सोशल मीडिया से शुरू हुई जंग अब कोर्ट में पहुंची: डॉ. संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर के बीच लंबे समय से सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. फेसबुक पोस्ट्स से लेकर मीडिया बयानों तक, दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं. अब यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है.
एक-दूसरे पर गंभीर आरोपों की बौछार: जहां एक ओर प्रशांत किशोर ने डॉ. जायसवाल पर पेट्रोल चोर समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर डॉ. जायसवाल ने भी प्रशांत किशोर पर बड़े घोटालों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. यह आरोप अब केवल बयानबाज़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप ले चुके हैं.
कोर्ट में हाजिरी से नहीं बच सकते प्रशांत किशोर?: अगर कोर्ट में पेश साक्ष्य प्रशांत किशोर के खिलाफ जाते हैं और मामला सत्य पाया जाता है, तो उन्हें बेतिया कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है. यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में गर्मी ला सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की साख और रणनीति अब न्यायालय की कसौटी पर है.
