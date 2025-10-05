ETV Bharat / state

मुश्किल में प्रशांत किशोर, BJP सांसद ने ठोका 125 करोड़ की मानहानि का मुकदमा

बीजेपी MP संजय जायसवाल ने जनसुराज के प्रशांत किशोर पर 125 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया. सांसद पर पीके ने कई आरोप लगाए थे.

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 1:21 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 1:42 PM IST

बेतिया: बेतिया से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. ताजा घटनाक्रम में संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ बेतिया दीवानी वाद न्यायालय में 125 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह मुकदमा प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए पेट्रोल चोरी और अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में दायर किया गया है.

प्रशांत किशोर के गंभीर आरोप: प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद पर न केवल पेट्रोल चोरी का आरोप लगाया था, बल्कि उन्हें "टूटपुंजिया नेता" कहकर अपमानित भी किया. इसके अलावा पीके ने दावा किया कि सांसद ने अपने पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ के लिए बेतिया के छावनी फ्लाई ओवर का अलाइनमेंट बदलवाया. इन आरोपों ने दोनों नेताओं के बीच तनाव को और बढ़ा दिया.

कानूनी कार्रवाई का आगाज: सांसद जायसवाल ने प्रशांत किशोर के बयानों को आधारहीन और अपमानजनक बताते हुए पहले उन्हें लीगल नोटिस भेजा था. नोटिस में किशोर ने स्वीकार किया कि उक्त पेट्रोल पंप उनके भाई का है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सांसद पर बेतिया नगर निगम को पेट्रोल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप लगाया और उन्हें "पेट्रोल चोर" तक कह डाला.

कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय: मानहानि का मुकदमा बेतिया व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता राजेश रंजन, विवेक बिहारी, राजन चतुर्वेदी और चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा द्वारा 4 अक्टूबर को दायर किया गया. इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होने की संभावना है. सांसद के वकीलों का कहना है कि किशोर के बयान न केवल सांसद की छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं.

पोस्टर विवाद ने बढ़ाया तनाव: प्रशांत किशोर ने सांसद जायसवाल के खिलाफ पोस्टर लगाकर उन्हें बार-बार अपमानित करने की कोशिश की. इन पोस्टरों में सांसद पर लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक रूप से उछाला गया, जिसके बाद जायसवाल ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. सांसद का कहना है कि किशोर की यह हरकत उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की साजिश है.

जेडीयू नेता का भी मानहानि मुकदमा: यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ हो. इससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी किशोर के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. किशोर ने चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले और जमीन हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसे चौधरी ने सिरे से खारिज कर दिया था.

राजनीतिक माहौल में हलचल: इस पूरे विवाद ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और बीजेपी-जेडीयू गठबंधन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आगामी चुनावों में दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. जहां एक ओर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश में हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू अपने नेताओं की छवि को बचाने में जुटी है.

