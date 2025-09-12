छत्तीसगढ़ के स्कूलों में जल्द बेहतर व्यवस्था, नये शिक्षा मंत्री ने किया दावा
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने शिक्षा स्तर में सुधार लाने के साथ ही शिक्षकों की कमी जल्द दूर करने का दावा किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2025 at 2:33 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 2:40 PM IST
कवर्धा: प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव पहली बार कवर्धा पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीएसटी सुधार के फायदे गिनाए और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दावा भी किया.
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने जिले के स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है. पौने दो लाख शिक्षक हैं. बहुत सारे स्कूल हैं. कुछ दस साल पुराने, कुछ बीस साल पुराने हैं. इन सभी स्कूलों को ठीक करने के लिए जानकारी ली जा रही है.
गजेंद्र यादव ने कहा कि शौचालयविहीन कौन से स्कूल हैं, जर्जर भवन में कौन से स्कूल हैं, बिजली समस्या वाले कौन से स्कूल हैं इसकी जानकारी ली जा रही है. समय और परिस्थितियां देख कर सभी जगहों में व्यवस्था करेंगे. बच्चों की दर संख्या के हिसाब से हम सभी व्यवस्था करने वाले हैं. बस्तर, रायपुर, कवर्धा के साथ ही सभी जगहों की स्थिति अलग है. सभी की जानकारी लेकर व्यवस्था की जाएगी.
गजेंद्र यादव ने जीएसटी सुधार पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि देशभर में जीएसटी टैक्स को कम किया जाएगा. इसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया.
गजेंद्र यादव ने बताया कि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जीवन रक्षक दवाइयां सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी कम कर दी गई है. इससे आम जनता को राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी सीधा लाभ होगा. इस कदम से देश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा तथा भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में और ऊँचा स्थान हासिल करेगा.