ETV Bharat / state

पर्यटकों के लिए खुशखबरी! 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क, ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा, बंगाल के लोगों की है पहली पसंद

बेतला नेशनल पार्क ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 10:05 AM IST 2 Min Read