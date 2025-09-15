ETV Bharat / state

पर्यटकों के लिए खुशखबरी! 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क, ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा, बंगाल के लोगों की है पहली पसंद

बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. पिछले तीन महीनों से यह बंद था.

बेतला नेशनल पार्क (Etv Bharat)
पलामू: वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में एक जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है.

27 सितंबर से खुलेगा बेतला पार्क

बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है. सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है. नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते है. पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से ही पार्क को खोलने का निर्णय लिया है. बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा. पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (Etv Bharat)

समय से पहले खोलने का लिया गया निर्णय

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है. पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है. यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने के लिए अनुमति ली जा रही है.

बंगाल से आते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक

दरअसल, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है. नेशनल पार्क में लोग बाग, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीव को देखने के लिए पहुंचते हैं. वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं. कई मौकों पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हैं. लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं. बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है.

