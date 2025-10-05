तीन महीने बाद पर्यटकों के लिए खोला गया बेतला नेशनल पार्क, बारिश से हुआ है भारी नुकसान
बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो गई है. हालांकि पर्यटकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है.
Published : October 5, 2025 at 4:53 PM IST
पलामूः तीन महीने के बाद झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बेतला नेशनल पार्क को पर्यटन गतिविधि के लिए खोल दिया गया है. गाइडलाइन के अनुसार से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है.
नवरात्र को देखते हुए बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत 27 सितंबर से होने वाली थी, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी. इस कारण पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले कई सड़कें टूट गई हैं, जबकि जलाशयों में पानी भरा हुआ है.
बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत
रविवार की अहले सुबह बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो गई है, लेकिन गाइडलाइन भी जारी किया गया है. बारिश होने की स्थिति में पर्यटन गतिविधि रोक रहेगी और जिस इलाके में सड़क टूटी हुई है उस इलाके में पर्यटकों की गाड़ी नहीं जाएगी. पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं.
कस्तूरबा की छात्राओं ने किया उद्घाटन
रविवार की अहले सुबह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं और स्थानीय बच्चों ने पर्यटन गतिविधि का उद्घाटन किया है. बेतला नेशनल पार्क में ओपन सफारी की ही अनुमति है. वहीं पर्यटकों का एक-एक डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है.
पीटीआर के उप निदेशक ने दी जानकारी
इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि बारिश के कारण कई सड़कें टूट गई हैं. इलाके में निगरानी रखी जा रही है. सड़कों की मरम्मत करायी जा रही है. पर्यटकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. पर्यटकों को इस बार थोड़ा इंतजार करना पड़ा है.
दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बेतला नेशनल पार्क पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है. ठंड के दौरान 40,000 से भी अधिक पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं.
