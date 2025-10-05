ETV Bharat / state

तीन महीने बाद पर्यटकों के लिए खोला गया बेतला नेशनल पार्क, बारिश से हुआ है भारी नुकसान

पलामूः तीन महीने के बाद झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बेतला नेशनल पार्क को पर्यटन गतिविधि के लिए खोल दिया गया है. गाइडलाइन के अनुसार से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है.

नवरात्र को देखते हुए बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत 27 सितंबर से होने वाली थी, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी. इस कारण पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले कई सड़कें टूट गई हैं, जबकि जलाशयों में पानी भरा हुआ है.

जानकारी देते पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना . (वीडियो-ईटीवी भारत)

बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत

रविवार की अहले सुबह बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो गई है, लेकिन गाइडलाइन भी जारी किया गया है. बारिश होने की स्थिति में पर्यटन गतिविधि रोक रहेगी और जिस इलाके में सड़क टूटी हुई है उस इलाके में पर्यटकों की गाड़ी नहीं जाएगी. पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं.

कस्तूरबा की छात्राओं ने किया उद्घाटन

रविवार की अहले सुबह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं और स्थानीय बच्चों ने पर्यटन गतिविधि का उद्घाटन किया है. बेतला नेशनल पार्क में ओपन सफारी की ही अनुमति है. वहीं पर्यटकों का एक-एक डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है.