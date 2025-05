ETV Bharat / state

गर्मी की छुट्टी में 8 दिन का टूर पैकेज, चंडीगढ़, शिमला, मनाली की सैर, जानिए क्या है बजट - BEST DESTINATION IN SUMMER IN INDIA

आईआरसीटीसी लाया खास पैकेज. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 4:43 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: गर्मी की छुट्टियां होने को हैं ऐसे में लोग हिल स्टेशन घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं. आप भी अगर गर्मी की छुट्टियों में सैर सपाटा करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी का यह प्लान आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है.



दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) यात्रियों की अधिक मांग को देखते हुए, आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लाया है लखनऊ से आकर्षक चंडीगढ़ का हवाई टूर पैकेज. यह पैकेज सात रात और आठ दिन का है. इसमें चंडीगढ़, शिमला और मनाली का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 23 मई से 30 मई तक चलाया जा रहा है. टूर की विशेषताएं क्या होंगीः आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा बताते हैं कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से चंडीगढ़ आने और जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है.





कहां-कहां घुमाया जाएगा: यात्रा के दौरान सुकना झील, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन कुफरी, मॉल रोड, पंडोह बांध, हनोगी माता मंदिर, पिंजौर गार्डन, हडिम्बा देवी मंदिर, अटल सुरंग (स्वयं द्वारा) का भ्रमण कराया जायेगा.

कितना है बजटः एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 68800 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 49950 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 46900 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 39350 रुपए बेड सहित और 36150 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. कैसे कराएं बुकिंगः उन्होंने बताया कि यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए लखनऊ में मो. नं. 8287930911/ 9236391911/ 8287930902 पर सम्पर्क कर सकते हैं.



