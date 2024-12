ETV Bharat / state

नए साल पर जा रहे हैं घूमने तो इन डेस्टिनेशन को जरूर करें ट्राय, कम बजट में मिलेगी फूल मस्ती - BEST DESTINATION FOR NEW YEAR

फरीदाबाद के बेस्ट डेस्टिनेशन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : 1 hours ago

फरीदाबाद: साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है. ऐसे में हर कोई किसी न किसी खास डेस्टिनेशन की तलाश में है, जहां वो नए साल को खास तरीके से सेलिब्रेट करे और उस पल को यादगार बनाए. अगर आप भी ऐसे किसी डेस्टिनेशन की तलाश में हो और आप हरियाणा घूमना चाहते हो तो फरीदाबाद के ये 5 डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट है. इन पांच खास जगहों पर जाकर आप न सिर्फ रिलेक्स फील करोगे बल्कि यहां के दृश्य आपके नए साल की शुरुआत को और भी खास बना देगा. फरीदाबाद सूरजकुंड (ETV Bharat) सूरजकुंड: इन पांच डेस्टिनेशनों में सबसे पहला नाम है सुरजकुंड का. सूरजकुंड एक ऐसी जगह जहां पर हर साल दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है. 10वीं शताब्दी के इस सूरजकुंड का अर्थ है सूर्य की झील. इसका निर्माण तोमर वंश के शासक सूरज पाल ने किया था. सूरजपाल भगवान सूर्य के भक्त थे. सूरजकुंड में हर साल लाखों पर्यटक हर साल घूमने आते हैं. यहां फिल्मों की शूटिंग भी होती है. इसके साथ ही यहां एक पिकनिक स्पॉट भी है. यहां होटल है, छोटे-छोटे हर्ट्स बनाए गए हैं, जिसको आप रेंट पर लेकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं. साथ ही प्रकृति का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां पर बच्चों के लिए भी खास प्रबंध किया गया है. यहां बच्चे ऊंट की सवारी का लुफ्त भी उठा सकते हैं. यही वजह है कि दूर-दूर से पर्यटक यहां अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं. फरीदाबाद का सूरजकुंड (ETV Bharat)

परसोन मंदिर: अगर आप नया साल प्राकृतिक जगह पर बीताना चाहते हैं तो आप फरीदाबाद स्थित परसोन मंदिर का रूख कर सकते हैं. अरावली के पहाड़ियों के बीच और पहाड़ी क्षेत्र से लगभग 250 फुट नीचे परसोन मंदिर है. यहां चारों तरफ सिर्फ प्राकृतिक नजारा ही आपको देखने को मिलेगा. मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब है, जिसमें पहाड़ों से पानी आता रहता है. बारिश के समय यहां पर झरना भी बन जाता है. मंदिर काफी नीचे होने की वजह से यहां पर चारों तरफ शांत वातावरण और केवल चिड़ियों की चहचहाट की आवाज सुनाई देती है. यह वही जगह है कि यहां पर अज्ञातवास के दौरान माता कुंती ने पांचो पांडवों के साथ तप किया था. ऋषि पराशर की तपो भूमि के रूप में भी यह मंदिर विख्यात है. यहां पर ऋषि पराशर ने कई सालों तक तप किया था. फरीदाबाद परसोन मंदिर (ETV Bharat) राजा नाहर सिंह पैलेस: अगर आपको ऐतिहासिक जगहों से लगाव है तो फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह पैलेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित है, जिसे बल्लबगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. 19वीं सदी में स्थापित राजा नाहर सिंह पैलेस को नाहर सिंह के परिवार द्वारा स्थापित किया गया था. जहां पर दरबार ए आम, रंग महल के साथ दो मंजिल का बलुवा पत्थर की संरचना भी देखने को मिलती है. इस पैलेस को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है, जैसे इसका निर्माण किया गया था. इस महल में एंट्री लेते ही आपको लगेगा किसी राजा के दरबार में आप एंट्री ले रहे हैं. हालांकि इसको अब गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया है. साथ ही इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है. खास बात यह है कि इस महल में आपको रुकने के लिए रूम भी मिल जाएंगे. यहां पर आए दिन किसी न किसी मूवी की शूटिंग भी होती रहती है. हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहां छुट्टियां मनाने आते हैं. राजा नाहर सिंह पैलेस फरीदाबाद (ETV Bharat) बड़खल झील: अगर आप झील और झरनों के प्रेमी हैं तो आप अरावली के पहाड़ों के बीच बसा बड़खल झील आ सकते हैं. ये फरीदाबाद का सबसे लोकप्रिय झील है, जो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर जाना जाता है. यहां पर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. इसके साथ ही कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं. जैसे आप यहां पर ऊंट की सवारी कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं. यहां हमेशा सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है. अगर परिवार के साथ आप घूमने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. बड़खल झील फरीदाबाद (ETV Bharat) वर्ल्ड स्ट्रीट: फरीदाबाद के सेक्टर 79 स्थित वर्ल्ड स्ट्रीट किसी पहचान का मोहताज नहीं. वर्ल्ड स्ट्रीट पर लोग दूर-दूर से घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं. ओमेक्स ने इस मार्केट को ऐसा बनाया है जैसे मानो आप विदेश में हो. विदेश की तर्ज पर इस मार्केट को डेवलप किया गया है. आप अगर इस मार्केट में आते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा मानों आप इंडिया में नहीं बल्कि आप किसी दूसरे डेवलप कंट्री में हैं. यहां बच्चों के लिए झूले, खाने पीने की हर एक सुविधाएं, सेल्फी प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही यहां शॉपिंग के लिए भी अच्छा मार्केट है. यहां आप अपने पसंद की चीजों की जमकर शॉपिंग भी कर सकते हो. यही वजह है कि यहां पर आए दिन लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आते हैं. वर्ल्ड स्ट्रीट फरीदाबाद (ETV Bharat) हरियाणा के फरीदाबाद जिले का ये वो 5 डेस्टिनेशन है, जहां आप कम बजट में फूल मस्ती के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं. यहां आप कपल या फिर फैमिली के साथ भी आ सकते हैं. यहां सुकून के साथ ही आप फूल मस्ती कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: नए साल पर घूमने जाने का बना रहे प्लान? हरियाणा के ये डेस्टिनेशन रहेंगे बेस्ट