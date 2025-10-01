ETV Bharat / state

जयपुर में भी साकार हुआ मिनी बंगाल, दुर्गा पूजा पंडालों में रस्मों-रिवाज के साथ जीवंत हुई संस्कृति

नवरात्रि के दौरान बंगाली समाज जयपुर में भी पारंपरिक रूप से दुर्गा पूजा अनुष्ठान पूरे कर रहा है.

Durga Puja Rituals In Jaipur
पांडाल में दुर्गा पूजा करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 4:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: नवरात्रि के दौरान देशभर में आयोजित कार्यक्रमों के बीच छोटी काशी जयपुर अलग-अलग सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बनकर उभरी है. यहां गुजराती परंपरा से गरबा, उत्तर भारत की रस्म-रिवाज के मुताबिक माता का पूजन और बंगाली संस्कृति के अनुसार दुर्गा पंडालों में उत्सव मनाया जा रहा है. जयपुर के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में राजधानी जयपुर में इस बार दुर्गा पूजा का उत्सव खास अंदाज में मनाया जा रहा है. सिरसी रोड स्थित बंगाली समाज की ओर से भव्य दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

इस भव्य पंडाल में देवी दुर्गा की प्रतिमा को पारंपरिक ढंग से स्थापित किया गया है और पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी है. नवमी के मौके पर बुधवार माता की पूजा के बाद पेठे और खीरे की बलि के जरिए माता को भोग लगाया गया. यह बाद में श्रद्धालुओं में बांटा गया. बंगाली समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि पूजा पंडाल में पारंपरिक ढाक की धुन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन-संध्या और प्रसाद वितरण जैसी गतिविधियां पूरे सप्ताह तक चलेंगी. इस दौरान समाज के युवाओं और महिलाओं की खास भागीदारी रहेगी. वहीं, पंडाल की सजावट भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं.

जयपुर में बंगाली समाज की दुर्गा पूजा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: किनसरिया का कैवाय माता मंदिर, जहां 1150 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु

मिनी बंगाल हुआ साकार: समाज के लोगों का कहना था कि जो लोग बंगाल से दूर राजस्थान जैसे प्रदेश में बसे हुए हैं, उनके लिए यह पर्व अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है. बंगाल के खड़गपुर से आए पुजारी कमल चक्रवर्ती ने बताया कि दुर्गा पूजा के इस अवसर पर बंगाली समाज के आह्वान पर वह जयपुर आए हैं. वे तीन साल हर बरस इस आयोजन के जयपुर में साक्षी बन रहे हैं.

मां कल्याणी वेलफेयर एसोसिएशन की आयोजन समिति के अध्यक्ष चिरंजीव मुखर्जी ने बताया कि वे 30 सालों से जयपुर में रह रहे हैं. इस तरह के आयोजन के पीछे उनका मंतव्य यह रहता है कि आने वाली पीढ़ियां इस तरह अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर रहकर भी जड़ों से जुड़ी रहे. साथ ही समाज को एकजुट करने का अवसर भी मिलता है. उन्होंने बताया कि बंगाली समाज के लिए दुर्गापूजा एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें भागीदारी के लिए दौड़-भाग की जिंदगी के बीच बंगाल जाना आसान नहीं है. ऐसे में जयपुर में भी दूरियों पर हो रहे आयोजन को देखते हुए उन्होंने वैशाली नगर और आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अनुष्ठान की समाज के लोगों से चर्चा की और फिर सहमति के साथ छोटी सी मियाद में पंडित, मूर्ति से लेकर बाकी सारे इंतजाम पूरे हो गए. ऐसे में पहले दिन के बाद लगातार आयोजन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

Durga Puja Rituals In Jaipur
कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: कोटा में सबसे ऊंचे रावण का रिकॉर्ड, दहन कार्यक्रम में सीएम करेंगे शिरकत, बारिश में भी खड़ा रहा वाटरप्रूफ पुतला

सर्व समाज का आह्वान: एसोसिएशन के सदस्य मिथुन राय ने बताया कि जयपुर में बड़ी संख्या में बंगाली समाज बसा हुआ है. ऐसे में क्षेत्र विशेष में होने वाले आयोजन भी जारी है. उनके एसोसिएशन का प्रयास है कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा के अवसर में सर्व समाज की भागीदारी हो, ऐसे में सभी को एक जगह जोड़कर भव्य आयोजन का फैसला लिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग एक जगह जमा होकर इन कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक आनंद लेंगे. आयोजन से जुड़ी मिताली मुखर्जी का कहना था कि जयपुर के बाहरी इलाके में बसे बंगाली समाज को अब इस तरह के आयोजन से अपनी संस्कृति को साकार करने का अवसर मिला है. साथ ही उनका कहना था कि अब सभी को माता का आशीर्वाद मिल रहा है.

श्रद्धालु छवि राय ने कहा कि सभी को एक साथ जोड़ने का उनका यह प्रयास काफी सार्थक रहा है. उन्होंने कहा कि कहने के लिए दुर्गा उत्सव को बंगाली समाज के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन उन सभी ने आह्वान किया कि सर्व समाज मिलकर अगर इसमें भागीदारी निभाएगा, तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ इसे वैचारिक रूप से मजबूती भी मिलेगी.

Durga Puja Rituals In Jaipur
दीप जलाती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान में लोकप्रिय है बंगाली समाज की दुर्गापूजा: बीते कुछ दशकों में दुर्गा पूजा राजस्थान के कई शहरों में लोकप्रिय होती जा रही है. मिथुन राय ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में बंगाली समाज सक्रिय रूप से भव्य पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है. यहां स्थानीय लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे यह पर्व सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक बन गया है. छवि का कहना था कि दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि शक्ति और स्त्री-सशक्तिकरण का प्रतीक भी है. मां दुर्गा की पूजा का इतिहास हजारों सालों पुराना है और बंगाल में यह त्योहार विशेष श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है. नवरात्रि के दौरान देवी की उपासना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

बंगाली समाज जयपुरMINI BENGAL IN JAIPURNAVRATRI IN JAIPURNAVRATRI 2025DURGA PUJA RITUALS IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.