नवरात्र 2025; लखनऊ में मां जगदंबा का शृंगार कर रहे बंगाली कलाकार, वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक

जगतजननी मां दुर्गा का शृंगार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : September 26, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

लखनऊ/वाराणसी : नवरात्र के अवसर पर बंगाल के मूर्तिकारों के हुनर से गढ़ी लखनऊ लकड़ मंडी की गलियां मां दुर्गा की प्रतिमाओं से सजी हुई हैं. बंगाल के मूर्तिकार महीनों पहले से यहीं आकर दुर्गा पूजा के लिए खास और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार करते हैं. बहरहाल श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं. वहीं, वाराणसी की प्रतिमाओं में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी. जिसमें जगदंबा मां सैनिक को गोद में लिए हुए हैं. बता दें कि बंगाली समुदाय की शारदीय नवरात्र 2025 की दुर्गा पूजा सप्तमी (29 सितंबर) को शुरू होगी. यह तिथि मां कालरात्रि को समर्पित होती है. इस दौरान ये प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी. नवमी तक इन प्रतिमाओं का पूजन-अर्चन होगा. नवरात्र 2025; लखनऊ और वाराणसी में दुर्गा पूजा की तैयारियां. (Video Credit : ETV Bharat) नवरात्र शुरू होते ही राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में भक्ति और आस्था का उत्साह फिजां में बिखरने लगता है. मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल सजाए जाते हैं. पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन की परंपरा भी निभाई जाएगी. राजधानी लखनऊ के लकड़ मंडी क्षेत्र में इस समय मां जगदंबा की प्रतिमाओं का खास बाजार सजा है. यहां बंगाल से आए मूर्तिकार पूजा के लिए खास मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा का कारोबार. (Photo Credit : ETV Bharat) 12 साल से लगातार सेवा : ऋषि सेवा संस्थान सआदतगंज के पुजारी ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कराते आ रहे हैं. खास बात यह है कि उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा से प्रतिमा और भंडारे के लिए सहयोग करते हैं. कई बार इरादा किया कि इस बार मूर्ति नहीं रखेंगे, लेकिन मां की शक्ति हमें खींच लाती है. नवरात्र में मां की पूजा होती है, भंडारा होता है.

