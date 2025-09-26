ETV Bharat / state

नवरात्र 2025; लखनऊ में मां जगदंबा का शृंगार कर रहे बंगाली कलाकार, वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक

शारदीय नवरात्र 2025 की सप्तमी (29 सितंबर) को दुर्गा पंडालों में विशेष आयोजन होंगे.

जगतजननी मां दुर्गा का शृंगार.
जगतजननी मां दुर्गा का शृंगार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/वाराणसी : नवरात्र के अवसर पर बंगाल के मूर्तिकारों के हुनर से गढ़ी लखनऊ लकड़ मंडी की गलियां मां दुर्गा की प्रतिमाओं से सजी हुई हैं. बंगाल के मूर्तिकार महीनों पहले से यहीं आकर दुर्गा पूजा के लिए खास और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार करते हैं. बहरहाल श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं. वहीं, वाराणसी की प्रतिमाओं में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी. जिसमें जगदंबा मां सैनिक को गोद में लिए हुए हैं. बता दें कि बंगाली समुदाय की शारदीय नवरात्र 2025 की दुर्गा पूजा सप्तमी (29 सितंबर) को शुरू होगी. यह तिथि मां कालरात्रि को समर्पित होती है. इस दौरान ये प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी. नवमी तक इन प्रतिमाओं का पूजन-अर्चन होगा.

नवरात्र 2025; लखनऊ और वाराणसी में दुर्गा पूजा की तैयारियां. (Video Credit : ETV Bharat)

नवरात्र शुरू होते ही राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में भक्ति और आस्था का उत्साह फिजां में बिखरने लगता है. मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल सजाए जाते हैं. पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन की परंपरा भी निभाई जाएगी. राजधानी लखनऊ के लकड़ मंडी क्षेत्र में इस समय मां जगदंबा की प्रतिमाओं का खास बाजार सजा है. यहां बंगाल से आए मूर्तिकार पूजा के लिए खास मूर्तियां तैयार कर रहे हैं.

लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा का कारोबार.
लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा का कारोबार. (Photo Credit : ETV Bharat)

12 साल से लगातार सेवा : ऋषि सेवा संस्थान सआदतगंज के पुजारी ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कराते आ रहे हैं. खास बात यह है कि उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा से प्रतिमा और भंडारे के लिए सहयोग करते हैं. कई बार इरादा किया कि इस बार मूर्ति नहीं रखेंगे, लेकिन मां की शक्ति हमें खींच लाती है. नवरात्र में मां की पूजा होती है, भंडारा होता है.

लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा की सजावट
लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा की सजावट (Photo Credit : ETV Bharat)


इको-फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर : मूर्तिकार साक्षी ने बताया कि मूर्तियों में इस बार फूड कलर और काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है. अधिकतर लोग मूर्तियों को मजबूत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह विसर्जन में समस्या पैदा करता है. हमने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया है. जिससे मूर्तियां पूरी तरह इको-फ्रेंडली हैं.

मां शेरावाली की शांत प्रतिमा.
मां शेरावाली की शांत प्रतिमा. (Photo Credit : ETV Bharat)

दुर्गा प्रतिमाओं में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक

मां शेरावाली की संहारक प्रतिमा.
मां शेरावाली की संहारक प्रतिमा. (Photo Credit : ETV Bharat)

वाराणसी में बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है. इस बार वाराणसी में बेहद खास देखने को मिलेगा. शेर पर सवार मां दुर्गा अस्त्रों-शस्त्रों के साथ गोद में सैनिक को लेकर दुलारती नजर आएंगी. यह थीम पहलगाम आतंकी घटना के बाद आतंकवादियों को नेस्तनाबूत करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की याद से ली गई है.

नवरात्र 2025; मां शेरावाली की अद्भुत प्रतिमाएं.
नवरात्र 2025; मां शेरावाली की अद्भुत प्रतिमाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)



वाराणसी में दुर्गा पूजा के प्रतिमा बनाने वाले चौथी पीढ़ी के मूर्तिकार अभिजीत विश्वास ने बताया कि वाराणसी में देश का दूसरा स्थान है जहां पर बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा होती है. हमारे यहां वाराणसी के विभिन्न पंडालों के लिए दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जाती हैं. इस साल लहरतारा स्थित गोल्ड स्पोर्टिंग क्लब द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी थीम प्रतिमा बनने को कहा गया है. थीम के अनुसार मां घायल सैनिक को गोद में लेकर आशीर्वाद मुद्रा में हैं. यह प्रतिमा 10 फीट ऊंची है. इसे दो महीने से सजाया संवारा जा रहा है. मूर्ति बनाने में 14 कलाकार लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में दुर्गा पूजा पर ऑटोमेटिक इको-फ्रेंडली मूर्तियां; लखनऊ से पढ़ाई के बाद इस मूर्तिकार ने 1987 में शुरू किया सफर, जानें क्या है खास?

यह भी पढ़ें : कोलकाता: भारी बारिश ने दुर्गा पूजा आयोजकों की मेहनत पर पानी फेरा, देखें वीडियो - KOLKATA DURGA PUJA ORGANISERS

Last Updated : September 26, 2025 at 10:00 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NAVRATRI 2025DURGA PUJA 2025BENGALI SCULPTORPAHALGAM TERROR INCIDENTNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.