नवरात्र 2025; लखनऊ में मां जगदंबा का शृंगार कर रहे बंगाली कलाकार, वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक
शारदीय नवरात्र 2025 की सप्तमी (29 सितंबर) को दुर्गा पंडालों में विशेष आयोजन होंगे.
लखनऊ/वाराणसी : नवरात्र के अवसर पर बंगाल के मूर्तिकारों के हुनर से गढ़ी लखनऊ लकड़ मंडी की गलियां मां दुर्गा की प्रतिमाओं से सजी हुई हैं. बंगाल के मूर्तिकार महीनों पहले से यहीं आकर दुर्गा पूजा के लिए खास और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार करते हैं. बहरहाल श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं. वहीं, वाराणसी की प्रतिमाओं में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी. जिसमें जगदंबा मां सैनिक को गोद में लिए हुए हैं. बता दें कि बंगाली समुदाय की शारदीय नवरात्र 2025 की दुर्गा पूजा सप्तमी (29 सितंबर) को शुरू होगी. यह तिथि मां कालरात्रि को समर्पित होती है. इस दौरान ये प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी. नवमी तक इन प्रतिमाओं का पूजन-अर्चन होगा.
नवरात्र शुरू होते ही राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में भक्ति और आस्था का उत्साह फिजां में बिखरने लगता है. मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल सजाए जाते हैं. पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन की परंपरा भी निभाई जाएगी. राजधानी लखनऊ के लकड़ मंडी क्षेत्र में इस समय मां जगदंबा की प्रतिमाओं का खास बाजार सजा है. यहां बंगाल से आए मूर्तिकार पूजा के लिए खास मूर्तियां तैयार कर रहे हैं.
12 साल से लगातार सेवा : ऋषि सेवा संस्थान सआदतगंज के पुजारी ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कराते आ रहे हैं. खास बात यह है कि उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा से प्रतिमा और भंडारे के लिए सहयोग करते हैं. कई बार इरादा किया कि इस बार मूर्ति नहीं रखेंगे, लेकिन मां की शक्ति हमें खींच लाती है. नवरात्र में मां की पूजा होती है, भंडारा होता है.
इको-फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर : मूर्तिकार साक्षी ने बताया कि मूर्तियों में इस बार फूड कलर और काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है. अधिकतर लोग मूर्तियों को मजबूत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह विसर्जन में समस्या पैदा करता है. हमने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया है. जिससे मूर्तियां पूरी तरह इको-फ्रेंडली हैं.
दुर्गा प्रतिमाओं में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक
वाराणसी में बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है. इस बार वाराणसी में बेहद खास देखने को मिलेगा. शेर पर सवार मां दुर्गा अस्त्रों-शस्त्रों के साथ गोद में सैनिक को लेकर दुलारती नजर आएंगी. यह थीम पहलगाम आतंकी घटना के बाद आतंकवादियों को नेस्तनाबूत करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की याद से ली गई है.
वाराणसी में दुर्गा पूजा के प्रतिमा बनाने वाले चौथी पीढ़ी के मूर्तिकार अभिजीत विश्वास ने बताया कि वाराणसी में देश का दूसरा स्थान है जहां पर बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा होती है. हमारे यहां वाराणसी के विभिन्न पंडालों के लिए दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जाती हैं. इस साल लहरतारा स्थित गोल्ड स्पोर्टिंग क्लब द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी थीम प्रतिमा बनने को कहा गया है. थीम के अनुसार मां घायल सैनिक को गोद में लेकर आशीर्वाद मुद्रा में हैं. यह प्रतिमा 10 फीट ऊंची है. इसे दो महीने से सजाया संवारा जा रहा है. मूर्ति बनाने में 14 कलाकार लगे हुए हैं.
