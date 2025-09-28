ETV Bharat / state

देहदान करके दूसरों के जीवन में कर सकते हैं उजाला, अजंता चौधरी समाज से कर रही बड़ी अपील

देहदान करने के क्या हैं फायदे : देहदान अंगदान और नेत्रदान को लेकर कई सेमिनार में एम्स के डॉक्टर के साथ लोगों को जागृत करने का काम समाज सेविका अजंता चौधरी कर रही है. इन्हीं मुद्दों पर ईटीवी भारत से समाज सेविका अजंता चौधरी ने खास बातचीत की आईए जानते हैं. उन्होंने देहदान अंगदान और नेत्रदान करने के क्या फायदे हैं और इसका कितना लाभ मिलता है.

रायपुर : वर्तमान समय में देहदान अंगदान और नेत्रदान करना क्यों और कितना जरूरी है. लोग इसको लेकर कितना जागरुक है. लोगों में इसको लेकर जागरूकता दिखाई नहीं पड़ती. जिसकी वजह से देहदान, अंगदान और नेत्रदान नहीं हो पाता. इस तरह के अंगों का दान करने से सड़क हादसे में मृतक लोगों की जान भी बचाई जा सकती है. कुछ दान ऐसे हैं जो जीवित रहते हुए भी किया जा सकते हैं और कुछ दान ऐसे हैं जो मौत के करीब या फिर मौत के बाद ही किया जा सकता है.



जवाब : इस विषय पर बात करें तो आप सभी जानते हैं की अंधत्व कितना बड़ा अभिशाप है. इसको दूर करने के लिए अगर कोई चीज है तो वह है नेत्रदान कार्निया इंप्लांटेशन से 100 अंधे लोगों में से 70 लोग ऐसे होते हैं जिनको नेत्र वापस मिल जाता है. दृष्टि वापस मिल जाती है. यह जो दृष्टि है ये आपको किसी के नेत्रदान किए हुए नेत्रों से ही मिल सकती है. दो नेत्रों से चार व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती है तो इसमें मुझे लगता है कि आपको और क्या बताऊं. चार अंधे लोगों को नया जीवन दे सकते हो. नई दृष्टि दे सकते हो तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा. एक मृत शरीर से 2 आंखें निकलती है. हर आंख से दो कार्निया इंप्लांटेशन हो सकते हैं. अगर आपने अपनी मृत्यु के बाद दो नेत्रदान करके रखे हैं आपके परिवार वाले उसको समय से दान कर देते हैं तो चार व्यक्तियों को आप नेत्र दे रहे हैं. नेत्र देना कितनी बड़ी बात है आप एक दिया जलाते हैं. किसी मंदिर में घर पर आपने उजाला कर दिया. एक नेत्रदान से अपने दो लोगों के घर में दो लोगों के जीवन में उजाला कर दिया. इसलिए यह अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जो भी व्यक्ति अपने नेत्र को दान किए बिना चला जाता है. वह चार लोगों के जीवन में उजाला होने से वंचित कर दिया और जिसने अपने नेत्र का दान कर दिया उसने चार लोगों के जीवन में उजाला कर दिया.

देहदान करके दूसरों के जीवन में कर सकते हैं उजाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल : देहदान नेत्रदान और अंगदान कब करना चाहिए और किन परिस्थितियों में करना चाहिए ?



जवाब: इसको हम लोग चार तरह से कर सकते हैं. बेसिकली चार तरह के दान किए जाते हैं. पहले मृत्यु के बाद कुछ दान, मृत्यु और जीवन के साथ जीवित व्यक्ति भी दान कर सकता है. चौथा जो दान होता है वह कोई भी कर सकता है. मृत्यु के बाद भी वह अंगों पर डिपेंड करता है. अगर मैं ऑर्गन डोनेशन पर जाऊं तो बेसिकली दो तरह के ऑर्गन डोनेशन होते हैं. पहले ऑर्गन डोनेशन होता है जिनका ब्रेन डेड हो गई है. ब्रेन डेड के बारे में बहुत सारी पब्लिक भी जानती हैं. ब्रेन डेड क्या होता है एक आदमी को किसी एक्सीडेंट या फिर ब्रेन हेमरेज या फिर किसी दूसरे कारण उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो डॉक्टरों की एक समिति उसको ब्रेन डेड घोषित कर देती है. ब्रेन डेड इंसान से जो अंग डोनेट किए जा सकते हैं. उसमें हार्ट लंग्स किडनी लिवर आंखें इसके साथ ही बोन भी डोनेट किया जा सकते हैं. उसकी धड़कन चल रही है और वह आने वाले समय में जीवित नहीं रह सकता. इस समय उसके सारे अंग सुचारू रूप से काम करते हैं. हार्ट डोनेशन के लिए और किडनी डोनेशन के लिए और लीवर डोनेशन के लिए यह सारे अंग बहुत उपयोगी होते हैं. एक लीवर डोनेशन मतलब आप दो से तीन लोगों को लिवर डोनेट कर सकते हैं. लिवर छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होते हैं. लंग्स डोनेशन दो लोगों को किया जा सकता है. इसी तरह से ऑर्गन डोनेशन मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है. आंख डोनेट करना टिशु डोनेट करना बोन डोनेट करना इस तरह की चीज मौत के बाद डोनेट की जाती है.

देहदान करने के लिए सर्टिफिकेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल : इस तरह की प्रेरणा आपको कहां से मिली कि लोगों को देहदान अंगदान और नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाए ?



जवाब : परिवार में लोगों में मैंने देखा कि जो मौत के करीब पहुंच गए होते हैं उनका परिवार वाले कोई भाव नहीं देते हैं. ना उनकी पूछ परख करते हैं. व्यक्ति के जिंदा रहते हुए लोग एक कप चाय देने से भी परहेज करते हैं. उनकी मौत के बाद उनकी फोटो के सामने एक बहुत बड़ा कटोरा खीर का रख देते हैं. इसके नाम से 100 लोगों को खाना खिलाया जाता है. जिसको भूख के समय कभी गरम रोटी नहीं मिली. उसके नाम से 100 लोगों को खाना खिला दिया जाता है. हम सोचते हैं कि अपना जायदाद प्रॉपर्टी अपना सारा सब कुछ कीमती चीज उन बच्चों के नाम या उन परिवार वालों के नाम कर दिया. यहां से मेरी प्रेरणा की शुरुआत है. पर अगर आपको मैं बताऊं मैं अध्यात्म के पथ पर हूं. हमारा जो शरीर है जिसको हम 2 किलो का छोटा बच्चा पैदा होता है. अन्नपोष करके बड़ा करते हैं जिसके साथ हम पैदा होते हैं. जिसके साथ हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं. हम पूरी दुनिया की सामग्री जमा कर लेते हैं. उनको बांटते हैं. उसके बारे में चिंता करते हैं. अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं.





सवाल: लोगों को जागरूक करने के लिए क्या और किस तरह का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है ?

जवाब : मैं इसके लिए बहुत सरल सा प्रयास करती हूं. जब भी कोई प्रोग्राम होता है जहां भी कोई भीड़ होती है. वह किसी भी चीज की हो सकती है. कोई सरकारी समारोह हो पुरस्कार वितरण समारोह हो या फिर संगीत का समारोह हो. इस तरह की किसी भी फंक्शन में मैं लोगों से यही बोलती हूं कि मुझे किसी तरह का कोई फूल माला या स्वागत नहीं चाहिए. जब आपके फंक्शन 60% पूरे हो जाएं या फिर बीच में थोड़ा समय हो तो उसे समय हमको 10 से 20 मिनट दीजिए और मैं उन 10 से 20 मिनट में मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाती हूं, जो लोग वहां पर उपस्थित होते हैं.









सवाल :आप भी देहदान अंगदान और नेत्रदान करने वाली है. इसके लिए पहले से क्या कोई फॉर्म फिलप करना होता है या कोई सर्टिफिकेट बनता है ?

जवाब : मैं करने वाली हूं नहीं बल्कि मैंने कर दिया है. मैंने एम्स में किया है. उसमें एक फॉर्म भरा जाता है. वह फॉर्म मेरे पास अभी मौजूद है. फॉर्म को पूरा भरने के बाद एम्स में एक डिपार्टमेंट है. जहां पर उस फॉर्म को जमा करना होता है तो उनके द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है. उस सर्टिफिकेट में आपकी दो फोटो लगती है. आपके परिवार के दो लोगों की उपस्थिति की जरूरी होती है. क्योंकि देखिए मृत्यु के बाद ही यह दान होगा तो आपके परिवार के लोगों के जो भी दान के अधिकारी होते हैं उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए. जब इस बात की जानकारी उनको होती है. आपके परिवार या आपके मित्र कई बार परिवार वाले साथ नहीं होते या फिर परिवार वाले साथ नहीं देते हैं तो मैंने अपना शरीर और अपना आर्गन अपनी आंखें मेरे जिंदा रहते हुए मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट की कुछ बातें भी मैंने सारे डोनेट कर दिए हैं. क्योंकि सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है और मेरा डोनेशन का वह सर्टिफिकेट भी है. इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता है. मित्र परिवार या फिर पत्नी हो तो दोनों एक दूसरे का कर सकते हैं. बेटा है तो बेटा कर सकता है. परिवार का कोई भी सदस्य हो चलेगा. बहुत बड़ी बात है कि मैं इस जागरूकता को बड़ों के लिए नहीं कह रही हूं बल्कि जो मृत्यु के करीब होता है उन्हें डर ज्यादा लगता है. मैं चाहती हूं कि यह यंग लोग भी जाने और अपने शरीर के साथ ही दूसरे चीजों को डोनेट करने के लिए आगे आए. इसका एक पहलू और भी है. जब सड़क हादसे में मौत होती है. उस समय बहुत सारे ऐसे अंग हैं. जिसके दो उदाहरण मेरे पास हैं.





पूजा स्पेशल ट्रेन : रेलवे का यात्रियों का फेस्टिव सीजन तोहफा, 78 हजार कंफर्म सीट उपलब्ध

अमरजीत कांड परसेप्शन की बात है, गुटबाजी को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए : जरिता लैतफलांग

आईआईटी भिलाई फेस टू का निर्माण, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया शिलान्यास,बढ़ेंगी 1500 सीटें