ETV Bharat / state

मत्स्य पालन से फायदा: भरत मटियारा ने ग्रामीणों को मछली पालन के लिए किया प्रोत्साहित

मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा बुधवार को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पहुंचे.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
एमसीबी में मत्स्य विभाग के अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा एमसीबी जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को मत्स्य पालन में लाभ पहुंचाना है.

एमसीबी में मत्स्य विभाग के अध्यक्ष: भरत मटियारा ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग में और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा में किसानों के लिए अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने मछली पालन से जुड़ी कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें नाव जाल, तालब बनाना, तालब गहरीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं. जिससे मछुवारे भाई-बहनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

एमसीबी में मत्स्य विभाग के अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों को मत्स्य पालन से जुड़ने की अपील: भरत मटियारा ने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया कि वे मछली पालन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मछली पालन से उत्पादन में वृद्धि कर आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मत्स्य पालन विभाग की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मछुआ दुर्घटना बीमा योजना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से मछुआरों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता दी जाती है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भरत मटियारा ने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया कि उन्हें दूसरी बार काम करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि वह मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत हैं. भविष्य में कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मछली पालन के नए तरीके और मछुआरों के लिए नए अवसर शामिल होंगे.

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट: सरगुजा में 5 साल में 5 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज
पीएम मोदी के जन्मदिन पर दरगाह पर चढ़ाई गई चादर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मांगी लंबी उम्र की दुआ
पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए महासमुंद से भेजी गई मदद


For All Latest Updates

TAGGED:

मत्स्य पालन से फायदाBENEFIT FROM FISHERIESमनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुरFISH FARMING MANENDRAGARHMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.