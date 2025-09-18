ETV Bharat / state

मत्स्य पालन से फायदा: भरत मटियारा ने ग्रामीणों को मछली पालन के लिए किया प्रोत्साहित

एमसीबी में मत्स्य विभाग के अध्यक्ष: भरत मटियारा ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग में और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा में किसानों के लिए अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने मछली पालन से जुड़ी कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें नाव जाल, तालब बनाना, तालब गहरीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं. जिससे मछुवारे भाई-बहनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा एमसीबी जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को मत्स्य पालन में लाभ पहुंचाना है.

ग्रामीणों को मत्स्य पालन से जुड़ने की अपील: भरत मटियारा ने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया कि वे मछली पालन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मछली पालन से उत्पादन में वृद्धि कर आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मत्स्य पालन विभाग की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मछुआ दुर्घटना बीमा योजना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से मछुआरों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता दी जाती है.

मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भरत मटियारा ने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया कि उन्हें दूसरी बार काम करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि वह मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत हैं. भविष्य में कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मछली पालन के नए तरीके और मछुआरों के लिए नए अवसर शामिल होंगे.



