शिमला: हिमाचल प्रदेश में जरूरतमंदों के लिए जीवन यापन का साधन मानी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण लग गया है. आपदा के इस कठिन दौर में जब आम लोगों का जीवन-यापन पहले से ही मुश्किलों से घिरा है, ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने से उनका संकट और गहरा गया है.

सरकारी दावों और योजनाओं के बावजूद लाखों बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन इस बार भी अपने हक की पेंशन से वंचित हैं. समाज के इस सबसे जरूरतमंद तबके की आय का एकमात्र सहारा यही पेंशन होती है, ऐसे में इन लाभार्थियों को समय पर पेंशन न मिलने से खाने-पीने, दवा लेने या अन्य जरूरी खर्च चलना मुश्किल हो गया है.



खाते में नहीं आई पेंशन

मंडी जिले की मीना का कहना है कि 'अभी तक खाते में पेंशन नहीं पड़ी है. जीवन यापन करने के एक मात्र सहारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही है. ऐसे में समय पर पेंशन न पड़ने से दवाईयों सहित जरूरी खर्च चलना मुश्किल हो रहा है. पिछली बार भी अप्रैल माह में पड़ने वाली पेंशन जून महीने के आखिरी में खाते में डाली गई थी. सरकार से आग्रह है कि वो समय पर पेंशन डाले.'

वर्तमान व्यवस्था और पेंशन वितरण

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की व्यवस्था क्षेत्र के आधार पर भिन्न है. जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्रों में पेंशन साल में दो बार अग्रिम रूप से लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है, वहीं गैर-जनजातीय (नॉन-ट्राइबल) क्षेत्रों में यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से साल में 4 बार दी जा रही है. गैर -जनजातीय क्षेत्रों में इस बार भी लाखों जरूरतमंदों के खाते में अभी तक पेंशन की अग्रिम त्रैमासिक किश्त नहीं पड़ी है. सितंबर महीने तक दी जाने वाली पेंशन की ये अग्रिम त्रैमासिक किश्त लाभार्थियों के खाते में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में डाली जानी चाहिए थी, ऐसे में करीब डेढ़ महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक जरूरतमंदों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं पड़ी है. वहीं, वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 8 लाख 14 हजार 683 है.

हिमाचल में किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक

प्रदेश में वर्तमान में 8,14,683 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इसमें सबसे अधिक संख्या 4,76,149 महिलाओं की आजीविका पेंशन के सहारे चल रही है. वहीं, प्रदेश में 3,38,520 पुरुष भी सामाजिक पेंशन से अपना जरूरी खर्च चला रहे हैं. प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के तहत 99,479 लाभार्थी को पेंशन की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से ओल्ड ऐज पेंशन के अंतर्गत 4,89,718 लाभार्थी सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. वहीं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत 24,446 महिलाओं को पेंशन मिली रही है. इसके अलावा प्रदेश में 1,22,545 महिलाओं को विडो पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कुल 1263 लाभार्थी सुविधा का लाभ ले रहे हैं. वहीं, DRA के अंतर्गत प्रदेश में 76,296 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में 906 लाभार्थियों को कुष्ठ रोगी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में 17 थर्ड जेंडर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिल रही है. सभी लाभार्थियों को ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन एडवांस में त्रैमासिक आधार पर दी जाती है.

महिलाओं को दी जा रही 1500 मासिक पेंशन

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 पेंशन दी जा रही है. इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम, ओल्ड ऐज पेंशन, वहीं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, DRA के तहत महिला कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद प्रदेश में महिला लाभार्थी 1500 रुपए पेंशन ले रही हैं. वहीं, प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम, ओल्ड ऐज, पुरुष कुष्ठ रोगी पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत पुरुष लाभार्थियों को 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही हैं. वहीं प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1700 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च हो रहे 1400 करोड़

किसी भी कल्याणकारी राज्य का नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करन मुख्य उद्देश्य होता है. हिमाचल में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू की गई है. इसके अंतर्गत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को त्रैमासिक आधार पर पेंशन की अग्रिम किश्त दी जाती है, ताकि समाज का सबसे जरूरतमंद तबका सम्मानजनक जीवन जी सकें. प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल करीब 1400 करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. यह व्यय न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी है.

कई महीनों से समय पर नहीं मिल रही पेंशन

मंडी जिला के करसोग के रहने वाले 76 वर्षीय नीला नंद का कहना हैं कि पिछले कई महीनों से समय पर पेंशन नहीं मिल रही है. इस बार भी अभी तक खाते में पेंशन नहीं पड़ी है. बुढ़ापे में अब कम करना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में जरूरी खर्च चलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही एकमात्र सहारा है.

