बेमेतरा में सीएम साय ने बैराज और 6 बिजली सब-स्टेशन की घोषणा की, सनातनी भाइयों से अपील, गौ-माता की करें चिंता

बेमेतरा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं और लोकार्पण-भूमिपूजन के कार्य किए.

बेमेतरा में सीएम साय ने बैराज और 6 बिजली सब-स्टेशन की घोषणा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : October 9, 2025 at 8:01 PM IST

बेमेतरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे. बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित भूमिपूजन लोकार्पण कार्यक्रम में वे शामिल हुए. यहां जिलेवासियों को 140 करोड़ 96 लाख 09 हजार रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी. बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में अलग अगल विभागों के कुल 47 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया. जिनमें 27 भूमिपूजन कार्य और 20 लोकार्पण कार्य शामिल हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं और लोकार्पण-भूमिपूजन के कार्य किए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएम बोले, विकास के कार्य तेजी से हो रहे: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि बेमेतरा जिले का समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं, जिससे जिले की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन योजनाओं से जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास की नई दिशा मिलेगी.

बैराज और सब स्टेशन की घोषणा: सीएम ने कहा कि देश से 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा. ऑपरेशन में जवानों को सफलता मिल रही है, बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि, शिवनाथ नदी में मोगरा बैराज और सिंचाई की मांग हुई है जिसे पूरा करने की घोषणा करता हूं. 200 से 250 करोड़ की लागत इसमें आएगी. बैराज निर्माण होने से 35 गांव में पेयजल व्यवस्था अच्छी होगी. 25 गांव में सिंचाई होगी. बेमेतरा जिला में बिजली को लेकर 6 स्थानों में सबस्टेशन की घोषणा की है. साथ ही बसनी गांव में प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल के रूप के अपग्रेड की घोषणा की है.

सनातनी भाइयों से अपील, गौ-माता की करें चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेमेतरा विधानसभा को 140 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है, इसमें परिवहन के कार्य है, सिंचाई के कार्य हैं, साथ ही नालंदा परिसर का निर्माण होगा. जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी- मुख्यमंत्री साय

गौ-माता की करें चिता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गायों की सुरक्षा के सवाल पर कहा कि, गौ माता की चिंता हम कर रहे हैं, सभी सनातनी भाइयों से अपील है कि कम से कम अपनी अपनी गाय की चिंता करें जिससे एक भी गाय सड़क में नहीं दिखेगी. सीएम ने कहा कि 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू हो रही है, हमारा वादा है कि 3100 रु प्रति क्विंटल का वादा निभाएंगे.

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद विजय बघेल, छग रजक कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रह्लाद रजक, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत के अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे.

