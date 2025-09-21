ETV Bharat / state

बेमेतरा सुरही नदी हादसा अपडेट, एनीकट में बहे बच्चे का शव बरामद, जिले में मातम

बेमेतरा के सुरही नदी में शनिवार को एक लड़का बह गया था. रविवार को लापता लड़के का शव मिला है.

Surhi Anicut of Bemetara
बेमेतरा का सुरही एनीकट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
बेमेतरा: भारी बारिश के बीच बेमेतरा में कई नदी नाले उफान पर है. इस बीच लोग जान को जोखिम में डालने से कतराते नहीं है. शनिवार को देवकर के सुरही नदी में एक बच्चा नदी की तेज धारा में बह गया था. रविवार को इस लड़के का शव बरामद किया गया है. दुर्ग से आई गोताखोरों की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से रविवार को शव बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए देवकर के शासकीय अस्पताल भेजा गया है.

साइकिल धोने के दौरान बहा था बच्चा: यह घटना शनिवार दोपहर की है जब सुरही नदी के एनीकट में यह हादसा हुआ. यहां सायकल धोने गए 8 वर्षीय बालक मयंक देवांगन तेज बहाव में बह गया . जिसकी सूचना के बाद देवकर चौकी की पुलिस टीम और दुर्ग से आए गोताखोरों ने खोजबीन शुरू की थी. शनिवार को खोजबीन की गई लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका.

बेमेतरा में नदी से शव बरामद (ETV BHARAT)

गोताखोरों ने बच्चे को खोजने में बहुत मेहनत की है उन्हीं की की मदद से बच्चे की बॉडी बरामद हुई है- सुरेश सिहोरे , अध्यक्ष, देवकर नगर पंचायत

SDRF Team Rescue Operation In Bemetara
बेमेतरा में एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू अभियान (ETV BHARAT)

रविवार को मृत मिला बच्चा: रविवार 21 सितंबर को दोबारा गोताखोरों की टीम ने कोशिश की. उसके बाद तलाशी अभियान को तेज किया गया और रेस्क्यू टीम को मदद मिली.

Bemetara Surhi River Accident
बेमेतरा सुरही नदी हादसा (ETV BHARAT)

तेज बहाव की वजह से हुई दिक्कत: ऑपरेशन को लेकर एसडीआरएफ के प्रभारी मैनेजर धनीराम यादव ने मीडिया को अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू दल को तेज बहाव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

SDRF Team Personnel
एसडीआरएफ टीम के कर्मी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले में भी ऐसी वारदात हो चुकी है. दुर्ग जिले में 3 सितंबर को एक युवक एक बच्चे को बचाने शिवनाथ नदी में कूदा और वह बह गया. इसके तीन दिन बाद कोरबा में पुलिस परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई. प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है. इसलिए लोगों से पुलिस प्रशासन हमेशा अपील करता है कि वे नदी किनारे और तेज बहाव वाले इलाकों में न जाएं

कोरबा पुलिस परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत

दुर्ग में डूबने की अलग-अलग घटनाओं में 2 की मौत, एक की कमल फूल तोड़ने में गई जान

ETV Bharat Logo

