बेमेतरा में पुलिस चौकी का घेराव, झूमाझटकी, समाज ने दिया ये अल्टीमेटम - PROTEST OF BEMETARA SARVA SAMAJ

बेमेतरा में प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बेमेतरा: जिले की संबलपुर चौकी में नाबालिग की हत्या के बाद से 3 माह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर आम लोगों में आक्रोश दिखा. लोधी समाज के आव्हान पर सर्व समाज ने संबलपुर पुलिस चौकी का घेराव किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे. हत्या के फरार आरोपी को पकड़ने की मांग: चौकी के घेराव को लेकर भारी संख्या में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई. पुलिस थाना से पहले बेरिकेट लगाकर लोगों को रोका गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई. कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा मौजूद रहे. बेमेतरा में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh) 12 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या: संबलपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी में 16 फरवरी को 12 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. सूचना के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने जांच की. इस दौरान गांव के ही एक युवक को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो 17 फरवरी को फरार हो गया, जिसके बाद से लेकर अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है.

