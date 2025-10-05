ETV Bharat / state

बेमेतरा में पाइप फैक्ट्री में लगी आग, काम कर रहे 10 मजदूरों को निकाला गया

आग लगने से से करीब 1 करोड़ के माल के नुकसान होने की खबर है.

बेमेतरा में पाइप फैक्ट्री में लगी आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 1:14 PM IST

बेमेतरा: जिले के ओड़िया गांव में स्थित शिव शंकर प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में रविवार सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लग गई. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. जब आग लगी, उस समय फैक्ट्री में 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

प्लास्टिक के कारण तेजी से फैली आग: आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी उसकी चपेट में आ गया. प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया.

बेमेतरा में पाइप फैक्ट्री में लगी आग, काम कर रहे 10 मजदूरों को निकाला गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: घटना की सूचना मिलते ही कवर्धा और बेमेतरा से दमकल की कुल 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की और करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, कुछ हिस्सों में अभी भी आग बुझाने का काम जारी है.

आग लगने से से करीब 1 करोड़ के माल के नुकसान होने की खबर है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करोड़ों के नुकसान की आशंका: फैक्ट्री संचालक का कहना है कि आग के कारणों का पता अब तक नहीं चला है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक अनुमान के अनुसार 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है. फैक्ट्री में रखे पाइप और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं.

काम कर रहे 10 मजदूरों को निकाला गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गनीमत रही कि, काम कर रहे 10 मजदूरों को किसी तरह तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया. वरना जनहानि भी हो सकती थी.

