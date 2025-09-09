ETV Bharat / state

हरिद्वार में मिला नूंह के डॉक्टर विनोद गोयल का सामान, हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग

डाॅक्टर का चश्मा, चप्पल और कपड़ा बरामदः अब जब डाॅ. गोयल हत्याकांड का खुलासा हुआ, तो पुलिस टीम ने हरिद्वार जाकर सबूत जुटाने के लिए गंगा किनारे तलाशी अभियान शुरू किया. डाॅक्टर का चश्मा, चप्पल और कपड़े मिलना मामले में अहम सुराग साबित हो रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद किए गए सामान को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुन्हाना लाया जाएगा. ये सामान अदालत में केस के सबूत के रूप में पेश किया जाएगा.

3 सितम्बर को हरिद्वार में हुआ था अंतिम संस्कारः वहीं, मृतक डॉक्टर के दो परिजन भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं. जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त से लापता डाॅ. विनोद गोयल के शव को हरिद्वार पुलिस ने 31 अगस्त को गंगा से बरामद किया था. उस समय शव की पहचान न हो पाने के कारण 3 सितम्बर को हरिद्वार पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया.

नूंहः नूंह जिले के पुन्हाना के डाॅ. विनोद गोयल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आरोपियों की निशानदेही पर हरिद्वार पहुंची पुलिस टीम ने सर्च अभियान चलाया, जहां से मृतक डाॅक्टर के पहने हुए कपड़े, चश्मा, चप्पल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को मोबाइल फोन पर तस्वीरें भेजकर पहचान कराई. परिजनों ने सभी सामान की शिनाख्त कर ली है.

दूसरा आरोपी लखनऊ से गिरफ्तारः पुलिस की टीम अब तक दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुख्य आरोपी दीपक को पूछताछ के लिए सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को लखनऊ से पकड़ा गया है. मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान और गवाहों के आधार पर हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है.

डॉ. विनोद गोयल के हत्यारे को फांसी की मांगः डाॅ. विनोद गोयल की हत्या से इलाके में गहरा आक्रोश है. शहरवासी और क्षेत्र के गणमान्य लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड की कड़ियां जोड़कर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी. पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना है कि "जांच कर रही टीम मामले में तेजी से काम कर रही है. हरिद्वार पुलिस ने मृतक डॉक्टर के कपड़े सहित अन्य सामान बरामद किए हैं." मृतक के भाई उमेश गोयल ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई की सराहना की है और हर पहलू तक पहुंच कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की है.

28 अगस्त को की गई थी डॉ. विनोद की हत्याः पुन्हाना के उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार राणा ने 6 सितंबर को बताया था कि "28 अगस्त की शाम को डॉ. विनोद गोयल घर से गए थे, उसी दिन दीपक राजस्थानी और उसके सहयोगी अशोक गुप्ता ने गाड़ी में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को पुन्हाना सरकारी अस्पताल के समीप घिड़ा मोड़ के पास अपने बर्तन की फैक्ट्री में रख दिया था. 29 अगस्त को गाड़ी में दोनों ने शव को रखा और नई निवासी चालक मुस्तकीम को गाड़ी चलाने के लिए बुला लिया. दोनों आरोपी शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए हरिद्वार गंगा में बहाने के लिए गए. और वहां वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए."

