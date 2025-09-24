ETV Bharat / state

प्रिंसिपल के तबादले से नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल में जड़ा ताला

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतरे विद्यार्थी. स्कूल गेट पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया. जानिए पूरा मामला...

Students protesting at the gate of Mohammadpur Government School
मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के गेट पर प्रदर्शन करते विद्यार्थी (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: जिले के मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतर आए. विद्यार्थियों ने बुधवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया. सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे. बच्चों ने नारेबाजी की. वे प्रिंसिपल का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग कर रहे थे. स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगने की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे. पुलिस को भी सूचना दी गई.

बहरोड़ की सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि बुधवार सुबह फोन से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया. विद्यार्थियों ने नारेबाजी की. विद्यार्थी प्रिंसिपल को वापस वहीं लगाने की मांग कर रहे थे. स्टाफ को मौके पर मोहम्मदपुर गांव भेजा है. सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि ग्रामीणों और बच्चों से समझाइश का दौर जारी है.

पढ़ें: प्राचार्यों के ट्रांसफर: डोटासरा के आरोपों पर बोले दिलावर, 'कांग्रेस राज में होते थे रिश्वत लेकर तबादले'

दो दिन पहले प्रदेश में चार हजार से अधिक स्कूल प्रिंसिपलों की तबादला सूची आई थी. तबादलों काकई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विरोध प्रदर्शन को सामान्य प्रक्रिया बताया. मंत्री ने जोधपुर में कहा कि विरोध प्रदर्शन का शिक्षा विभाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तबादलों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL LOCKED AGAINST TRANSFERDEMONSTRATION AT SCHOOL GATEANGRY STUDENTS LOCKED THE SCHOOLDEMAND FOR RETURN OF PRINCIPALOPPOSITION TO TRANSFER OF PRINCIPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

गिरावट के साथ शेयर बाजार ने शुरू किया कारोबार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.