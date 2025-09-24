प्रिंसिपल के तबादले से नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल में जड़ा ताला
सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतरे विद्यार्थी. स्कूल गेट पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया. जानिए पूरा मामला...
Published : September 24, 2025 at 12:32 PM IST
बहरोड़: जिले के मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतर आए. विद्यार्थियों ने बुधवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया. सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे. बच्चों ने नारेबाजी की. वे प्रिंसिपल का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग कर रहे थे. स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगने की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे. पुलिस को भी सूचना दी गई.
बहरोड़ की सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि बुधवार सुबह फोन से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया. विद्यार्थियों ने नारेबाजी की. विद्यार्थी प्रिंसिपल को वापस वहीं लगाने की मांग कर रहे थे. स्टाफ को मौके पर मोहम्मदपुर गांव भेजा है. सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि ग्रामीणों और बच्चों से समझाइश का दौर जारी है.
दो दिन पहले प्रदेश में चार हजार से अधिक स्कूल प्रिंसिपलों की तबादला सूची आई थी. तबादलों काकई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विरोध प्रदर्शन को सामान्य प्रक्रिया बताया. मंत्री ने जोधपुर में कहा कि विरोध प्रदर्शन का शिक्षा विभाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तबादलों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है.