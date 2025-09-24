ETV Bharat / state

प्रिंसिपल के तबादले से नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल में जड़ा ताला

बहरोड़: जिले के मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतर आए. विद्यार्थियों ने बुधवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया. सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे. बच्चों ने नारेबाजी की. वे प्रिंसिपल का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग कर रहे थे. स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगने की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे. पुलिस को भी सूचना दी गई.

बहरोड़ की सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि बुधवार सुबह फोन से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया. विद्यार्थियों ने नारेबाजी की. विद्यार्थी प्रिंसिपल को वापस वहीं लगाने की मांग कर रहे थे. स्टाफ को मौके पर मोहम्मदपुर गांव भेजा है. सीबीईओ रामकला यादव ने बताया कि ग्रामीणों और बच्चों से समझाइश का दौर जारी है.