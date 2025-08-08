बहरोड़: जिले के बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था. यह कार्रवाई पुलिस थाना भाबरू और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई.

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि दो महीने पहले बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील कुमार की एक टेलर की दुकान से कपड़े लेते समय आधा दर्जन बदमाशों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपी कृष्ण यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती भी दी थी.

उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली-जयपुर एनएच-48 के खातोलाई मोड़ पुलिया के पास मौजूद है. उसके पास हथियार भी हो सकते हैं. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भाबरू अंकित सामरिया और साइबर सेल प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे घेर लिया. आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

हथियार बरामद: उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए. उनका मानना था कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. इसके बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हथियारों की आपूर्ति और उसके संभावित साथियों की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस फरारी के दौरान उसके ठिकानों और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है.