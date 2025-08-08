Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पचास हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के बाद पुलिस को दी थी पकड़ने की खुली चुनौती - MURDER ACCUSED ARRESTED

बहरोड जिले की पुलिस ने शराब ठेकेदार की हत्या के मुख्य आरोपी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है.

Murder of liquor contractor
इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read

बहरोड़: जिले के बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था. यह कार्रवाई पुलिस थाना भाबरू और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई.

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि दो महीने पहले बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील कुमार की एक टेलर की दुकान से कपड़े लेते समय आधा दर्जन बदमाशों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपी कृष्ण यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती भी दी थी.

पढ़ें: बानसूर में शराब ठेकेदार को बदमाशों ने मारी गोली, सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली-जयपुर एनएच-48 के खातोलाई मोड़ पुलिया के पास मौजूद है. उसके पास हथियार भी हो सकते हैं. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भाबरू अंकित सामरिया और साइबर सेल प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे घेर लिया. आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

हथियार बरामद: उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए. उनका मानना था कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. इसके बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हथियारों की आपूर्ति और उसके संभावित साथियों की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस फरारी के दौरान उसके ठिकानों और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है.

बहरोड़: जिले के बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था. यह कार्रवाई पुलिस थाना भाबरू और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई.

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि दो महीने पहले बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील कुमार की एक टेलर की दुकान से कपड़े लेते समय आधा दर्जन बदमाशों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपी कृष्ण यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती भी दी थी.

पढ़ें: बानसूर में शराब ठेकेदार को बदमाशों ने मारी गोली, सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली-जयपुर एनएच-48 के खातोलाई मोड़ पुलिया के पास मौजूद है. उसके पास हथियार भी हो सकते हैं. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भाबरू अंकित सामरिया और साइबर सेल प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे घेर लिया. आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

हथियार बरामद: उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए. उनका मानना था कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. इसके बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हथियारों की आपूर्ति और उसके संभावित साथियों की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस फरारी के दौरान उसके ठिकानों और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER OF LIQUOR CONTRACTORILLEGAL WEAPONSIPS DEVEDRA VISHNOIMURDER ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.