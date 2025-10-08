काशी के गंगा घाटों पर जगमगाए आकाशदीप; जानें पूरे कार्तिक महीने में क्यों जलाते हैं डोलची में दीया?
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि आकाशदीप पूर्वजों की आत्मा की शांति, दिवंगत सैनिकों की याद में जलाए जाते हैं.
वाराणसी: परंपराओं के निर्वहन के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाली काशी नगरी में सदियों पुरानी परंपराएं निभाई जा रही हैं. इसे पूर्वजों ने शुरू किया और काशी को विश्व में अलग पहचान दी. ऐसी ही एक अद्भुत और अलौकिक परंपरा कार्तिक की महीने की शुरुआत के साथ काशी में शुरू हो गई है. काशी के गंगा घाट आकाशदीपों से जगमगा उठे हैं. इस परंपरा के अनुसार काशी के गंगा घाट पूरे महीने तक आकाशदीप की रोशनी से जगमगाते रहेंगे.
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि यह आकाशदीप हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और दिवंगत सैनिकों की स्मृति में जलाए जाते हैं. यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे आज भी काशी में निभाया जा रहा है. महाभारत काल की इस परंपरा के अधीन बांस की टोकरियों में दीपकों को जलाकर रस्सी के सहारे ऊंची-ऊंची बल्लियों तक ऊपर पहुंचाया जाता है.
ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के बाद जब आत्माएं कार्तिक महीने में अपने पितृ लोग की तरफ वापस जाने लगती हैं, तब उनका मार्ग प्रशस्त करने में यह आकाशदीप बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन परंपराओं के निर्वहन के साथ यह आकाशदीप पूरे एक महीने तक काशी में जगमगाएंगे और देव दीपावली के मौके पर लाखों दीपकों की रोशनी के साथ यह अनुष्ठान पूरा होगा.
स्थानीय निवासी विकास पांडेय बताते हैं, कि परलोक के पुण्य पथ पर गतिमान दिवंगत आत्माओं का मार्ग हमेशा रोशनी से भरपूर रहे, इसी विचार के साथ काशी के घाटों पर आपको पूरे कार्तिक महीने में आकाशदीप टिमटिमाते नजर आएंगे.
विकास ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों में आकाशदीप की आध्यात्मिक मान्यता दर्ज है. ग्रंथों के अनुसार, आकाश परम ब्रह्मा परमात्मा का प्रतीक है. बांस की पिटारी में प्रयुक्त खपच्चियां जीवात्मा के वजूद को दर्शाती हैं. पिटारी में टिमटिमाता दीप आस्था के संगम को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि पहलगांव में दिवंगत पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए उनकी याद में भी दीप जलाया गया है. गंगा सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन यह दीप जलाया जाएगा.
