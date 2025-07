ETV Bharat / state

भीख मांगने वाले हाथों से हुनर का श्रीगणेश, इको फ्रेंडली मूर्तियों बना संवार रहे भविष्य - NEW LIFE FOR BEGGARS IN INDORE

भीख मांगने वाले हाथों से हुनर का श्रीगणेश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 3, 2025 at 9:16 AM IST 5 Min Read