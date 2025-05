ETV Bharat / state

भिखारी ने सांसद से मांगा 8 हजार का मोबाइल, MP बोले- मिलेगा लेकिन ये है शर्त - SURENDRA PRASAD YADAV

भिखारी ने सांसद से की मोबाइल दिलाने की मांग. ( ETV Bharat )

May 25, 2025

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में एक अजब-गजब घटना ने सबका ध्यान खींचा, जब स्थानीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव से एक भिखारी ने न पैसा, न कपड़े, बल्कि 8 हजार रुपये का मोबाइल मांग लिया. सांसद सुरेंद्र यादव शहर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे. ये वाक्या अस्पताल मोड़ के पास उस समय हुआ, जब सांसद एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने परिचित से मिलने रुके थे. सांसद से मोबाइल खरीदने का जिद करने लगा भिखारी: शहर के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले के रहने वाले भिखारी अमरजीत कुमार ने हाथ में डंडा लिए सांसद की गाड़ी के पास पहुंचकर 8 हजार रुपये का मोबाइल खरीदने की जिद शुरू कर दी. भिखारी की इस अनोखी मांग पर सांसद पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बाद में हल्के-फुल्के अंदाज में 200 रुपये देकर अपना पीछा छुड़ाया. अमरजीत ने बताया कि वो मोबाइल से सांसद से बात करना चाहता है. भिखारी की अनोखी मांग पर सांसद हैरान. (ETV Bharat) सांसद ने रखी शर्त: इसके बाद सांसद ने भिखारी के सामने मोबाइल देने की एक शर्त रखी. उन्होंने बताया कि अगर यह 3 से 4 लोगों का नंबर बताता है, जिससे इसे बात करना है तो मैं 8 हजार रुपया मोबाइल खरीदने के लिए दे दूंगा. "अगर ये तीन-चार नंबर बता देगा, तो मैं इसे 8 हजार का मोबाइल खरीद दूंगा."- सुरेंद्र प्रसाद यादव, सांसद

May 25, 2025