शादी की खुशियों पर आपदा ने लगाया ग्रहण, सैलाब में बह गए परिवार के अरमान, गांव पर भी टूटा दु:खों का पहाड़

देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में पांच दिन पहले आई आपदा अपने साथ लोगों के सपने भी बहा कर ले गई.

सैलाब में बह गए परिवार के अरमान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 9:04 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 9:10 PM IST

रोहित सोनी की रिपोर्ट...

देहरादून: राजधानी देहरादून में 15-16 सितंबर की रात को आई आपदा में कई लोगों के सपने सैलाब में बह गए. ऐेसी ही एक कहानी सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर कार्लीगाड गांव में रहने वाले परिवार की है. जिस घर में बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, उस घर के आसपास आज मलबे का ढेर लगा हुआ है.

दरअसल, 15 सितंबर को भारी बारिश के साथ ही कार्लीगाड गांव में रात 10.30 बजे बादल फटा था. बादल फटने के बाद गांव में पानी का ऐसा सैलाब आया कि पूरे गांव तहस नहस हो गया. गांव के चारों तरफ मलबे के ढेर ही नजर आ रही है. इस आपदा के बाद ये गांव जिला मुख्यालय और पास के बाजार से भी पूरी तरह कट गया है. इस आपदा में गांव का मुख्य पुल भी खत्म हो गया. ऐसे हालात में ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा जोखिल भरा रास्त तय करना पड़ रहा है. ईटीवी भारत की टीम भी इसी मुश्किल रास्ते से गांव में पहुंची और आपदा प्रभावितों की पीड़ा को समझा.

शादी की खुशियों पर आपदा ने लगाया ग्रहण (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दुल्हा बनने जा रहे निखिल के पिता रोशनलाल ने बताया कि बादल फटने की वजह से उनके घर को काफी नुकसान हुआ है. घर के आसपास काफी अधिक पत्थर एकत्र हो गए हैं. इसके साथ ही इस आपदा की वजह से उनके गांव से बाहर निकालने वाला एकमात्र रास्त भी खत्म हो गया है.

Dehradun
पांच अक्टूबर को निखिल की शादी है. (ETV Bharat)

रोशनलाल की मानें तो आपदा के बाद लोगों को गांव से बाहर जाने का रास्त तक भी नहीं मिल पा रहा हैं. घर का राशन भी खत्म हो गया है. लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या यह है कि किस तरह से सामान घर तक लेकर आए. क्योंकि उनके घर में शादी का माहौल भी जल्द ही शुरू होने वाला है.

रोशनलाल ने बताया कि आगामी पांच अक्टूबर को उनके बेटे की बारात जानी है. लेकिन इस आपदा की वजह से कोई भी तैयारी शुरू नहीं हो पाई है. ऐसे में उनका पूरा परिवार परेशान है. वहीं, निखिल ने बताया कि 4 अक्टूबर को आवाजाही शुरू होने की संभावना है, क्योंकि इसको लेकर उन्होंने प्रधान से भी बातचीत की थी.

इसके अलावा अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने यहां नहीं पहुंचा है. ऐसे में अब वह रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि शादी में अभी लगभग 15 दिन का वक्त बचा हुआ है. ऐसे में व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर होने के बाद शादी की तैयारी शुरू करेंगे.

निखिल की माता ने कहा कि यहां से शादी करना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है. क्योंकि यहां फिलहाल कोई साधन नहीं है. रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है. ऐसे में इस आपदा की वजह से अभी तक उन्होंने शादी की कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है. ऐसे में अब वह इंतजार कर रही हैं कि जब थोड़ी सी स्थितियां सामान्य हो उसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए तैयारी शुरू की जाए.

Last Updated : September 20, 2025 at 9:10 PM IST

