शादी की खुशियों पर आपदा ने लगाया ग्रहण, सैलाब में बह गए परिवार के अरमान, गांव पर भी टूटा दु:खों का पहाड़

सैलाब में बह गए परिवार के अरमान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 20, 2025 at 9:04 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 9:10 PM IST 3 Min Read

रोहित सोनी की रिपोर्ट... देहरादून: राजधानी देहरादून में 15-16 सितंबर की रात को आई आपदा में कई लोगों के सपने सैलाब में बह गए. ऐेसी ही एक कहानी सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर कार्लीगाड गांव में रहने वाले परिवार की है. जिस घर में बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, उस घर के आसपास आज मलबे का ढेर लगा हुआ है. दरअसल, 15 सितंबर को भारी बारिश के साथ ही कार्लीगाड गांव में रात 10.30 बजे बादल फटा था. बादल फटने के बाद गांव में पानी का ऐसा सैलाब आया कि पूरे गांव तहस नहस हो गया. गांव के चारों तरफ मलबे के ढेर ही नजर आ रही है. इस आपदा के बाद ये गांव जिला मुख्यालय और पास के बाजार से भी पूरी तरह कट गया है. इस आपदा में गांव का मुख्य पुल भी खत्म हो गया. ऐसे हालात में ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा जोखिल भरा रास्त तय करना पड़ रहा है. ईटीवी भारत की टीम भी इसी मुश्किल रास्ते से गांव में पहुंची और आपदा प्रभावितों की पीड़ा को समझा. शादी की खुशियों पर आपदा ने लगाया ग्रहण (ETV Bharat) ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दुल्हा बनने जा रहे निखिल के पिता रोशनलाल ने बताया कि बादल फटने की वजह से उनके घर को काफी नुकसान हुआ है. घर के आसपास काफी अधिक पत्थर एकत्र हो गए हैं. इसके साथ ही इस आपदा की वजह से उनके गांव से बाहर निकालने वाला एकमात्र रास्त भी खत्म हो गया है.

