सोनम वांगचुक से पहले टेररिस्ट, स्पेरेटिटस्ट को भी जोधपुर सेंट्रल जेल में रख चुकी है भारत सरकार

जोधपुर : शहर की सेंट्रल जेल में लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार रात को बंद किया गया है. जेल में सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश पर वांगचुक को यहां शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जोधपुर की जेल देश की सबसे सुरक्षित जिलों में गिनी जाती है. यहां कई कुख्यात अपराधियों के साथ-साथ कई राजनीतिक और सेलिब्रिटी भी रह चुके हैं. अब एक्टिविस्ट वांगचुक को लद्दाख से 977 किमी दूर यहां लाया गया है.

वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास का कहना है कि जोधपुर जेल काफी सुरक्षित जेल है. इसके अंदर कई घेरों की सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए यहां समय-समय पर अपराधी लाए जाते रहे हैं. यहां पर प्रो सैफुद्दीन सोज, अब्दुलगनी लोन, हरचरण सिंह लोंगेवाला को यहां पर रखा गया था. गुरुचरण सिंह टोहरा को काजरी के गेस्ट हाउस में रखा गया था.

लद्दाख से जोधपुर क्यों? : जानकारों का मानना है कि लद्दाख से वांगचुक को जोधपुर लाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि दूरी बहुत ज्यादा है ऐसे में वांगचुक अगर जोधपुर जेल में रहते हैं तो उनके समर्थक जोधपुर नहीं आ सकेंगे. इसके अलावा राजस्थान में लद्दाख के रहने वालों की संख्या ही बहुत कम है. वांगचुक को राजस्थान के अलावा अगर दिल्ली, हरियाणा या पंजाब की जेल में रखा जाता तो लद्दाख से नजदीक होने से समर्थकों के पहुंचने की आशंका बनी रहती. इसके चलते गृह मंत्रालय ने जोधपुर शिफ्टिंग करने के निर्देश दिए.

सलमान दो बार रहे, मंत्री-विधायक भी रहे : हिरण शिकार मामले में सलमान खान यहां दो बार बंद हो चुके हैं. सलमान को 10 अप्रेल 2006 से 13 अप्रैल तक चार दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा. इसके बाद 2018 में सजा का ऐलान हुआ तो फिर एक दिन रहना पड़ा था. इसके अलावा इस जेल में भंवरी अपहरण हत्याकांड मामले में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को भी लंबा समय इस जेल में बिताना पड़ा था. इसके अलावा नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोपी आसाराम भी इसी जेल में सजा काट रहा है.