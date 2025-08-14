ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के चलते बाजारों में बढ़ी रौनक, डिजाइनर ड्रेस से लेकर इन चीजों की भारी मांग - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

दिल्ली के बाजार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर सज गए हैं. क्या है इस बार बाजार में मांग और ग्राहकों का कहना, जानें..

जन्माष्टमी से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक
जन्माष्टमी से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 5:21 PM IST

नई दिल्ली: संपूर्ण भारत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस त्योहार की महिमा ही ऐसी है कि बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्ग, सभी कृष्ण रंग में रंगे नजर आते हैं. इसके लिए काफी पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इस बार 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसे लेकर दिल्ली में विभिन्न बाजार सज गए हैं. यहां के महत्वपूर्ण बाजारों में से एक सदर बाजार में जहां लोग अपने प्रिय लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक व उनसे जुड़ी अन्य चीजों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दुकानदार भी हर तरह के आइटम के साथ पूरी तैयारी किए हुए हैं.

सदर बाजार में दुकानदार विक्की ने बतया कि पिछले तीन सालों के मुकाबले इस साल लड्डू गोपाल की पोशाकों की डिमांड काफी बढ़ गई है. साथ ही पालना, श्रृंगार का सामान, श्रीकृष्ण एवं राधारानी जी की मूर्ति की भी मांग है. यहां सबसे सस्ते पोशाक की कीमत मात्र 10 रुपये है, जबकि गोपाल जी की जरी और स्टोन वाली पोशाक की कीमत 200 रुपये से शुरू है. पोशाक पर काम व इसकी साइज के मुताबिक कीमत बढ़ती जाती है. त्योहार के अवसर पर पोशाकों पर 20 फीसदी की छूट भी दी जा रही है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए बाजारों में पहुंच रहे खरीदार (ETV Bharat)

नई चीजें खरीदने की कोशिश: वहीं खरीदारी करने पहुंची कोमल बत्रा ने बताया कि वह हर साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का सामान सदर बाजार से ही खरीदती हैं. यहां हर चीज का अच्छा कलेक्शन होता है. उनके अलावा एक अन्य खरीदार हेमा ने बताया कि वह बीते पांच वर्षों से सदर बाजार खरीदारी कर रही हैं. इस बार उन्होंने जरी और स्टोन वाली लाल रंग की पोशाक खरीदी है. उन्होंने कहा, कोशिश रहती है कि जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए सभी नई चीजें खरीदें.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए इनकी पड़ेगी आवश्यकता
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए इनकी पड़ेगी आवश्यकता (ETV Bharat)
बाजार में लड्डू गोपाल जी की ज्लेलरी की भी है भारी मांग
बाजार में लड्डू गोपाल जी की ज्लेलरी की भी है भारी मांग (ETV Bharat)

स्थानीय कारीगरों को मिल रहा रोजगार: उधर, सदर बाजार मेन मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन के चेयरमैन सतपाल सिंह मंगा ने कहा, अब झूले, पोशाक, खिलौने, मटकी, यहां तक कि लड्डू गोपाल के लिए अंडरगार्मेंट्स, कर्ली बाल, एसी-टीवी, पंखा, सोफा, बेड सब मार्केट में उपलब्ध है. पहले ज्यादातर सामान मथुरा-वृंदावन से आता था, लेकिन अब दिल्ली में भी काफी माल बनने लगा है. इससे स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार मिल रहा है. पहले जहां जन्माष्टमी पर कारोबार लाखों में होता था, वहीं अब यह करोड़ों तक पहुंच गया है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि (ETV Bharat)
विभिन्न प्रकार के लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां व कपड़े भी हैं उपलब्ध
विभिन्न प्रकार के लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां व कपड़े भी हैं उपलब्ध (ETV Bharat)

कई राज्यों में होती है सप्लाई: उन्होंने बताया कि बाजार में 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. इसके अलावा सजावट के लिए 50 रुपये से 500 रुपये तक के एसी-टीवी, 10 से 300 रुपये तक की बांसुरी और विभिन्न तरह के खिलौनों की भी मांग है. जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक सदर बाजार से माल भेजा जा रहा है. बता दें कि जन्माष्टमी के अवसर पर लोग भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग चढ़ाते हैं. साथ ही इसमें व्रत रखने का भी विधान है.

