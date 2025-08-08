संभल: उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने शुक्रवार को नकली देशी घी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया. यह गिरोह अमूल, मधुसूदन, पतंजलि, पारस समेत कई नामी ब्रांड्स के नाम से नकली देशी घी तैयार कर एनसीआर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था. पुलिस ने मौके से 41 पेटी नकली अमूल घी, 20 टीन नकली मधुसूदन देशी घी, 466 रैपर और घी बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.

मेरठ और बागपत के रहने वाले हैं आरोपी: संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एसओजी और सर्विलांस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी. इसके बाद थाना धनारी के खजरा खाकम मोड़ पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्धों को पकड़ा गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनके साथ मेरठ के आशु जैन, सुदेश जैन और बड़ौत (बागपत) के प्रवीण जैन, ड्राइवर अरुण कुमार और आबिद भी शामिल हैं.

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई (Photo Credit: ETV Bharat)

डालडा-रिफाइंड में एसेंस मिलाकर बनाते थे नकली देशी घी: ये लोग डालडा घी और रिफाइंड तेल में एसेंस मिलाकर देशी घी जैसा दिखने और महकने वाला नकली घी तैयार करते थे. इनका धंधा बेहद संगठित और फायदे वाला था. यह लोग महज 180 रुपये की लागत वाले नकली घी का पैकेट बाजार में 650 रुपये तक बेचते थे.

54 हजार लीटर नकली घी बाजार में बेचा: पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह हर महीने करीब 1,500 लीटर नकली घी बनाता था. अब तक 54,000 लीटर नकली माल बाजार में खपाया जा चुका है. SP ने बताया कि गिरोह के नेटवर्क का मुख्य अड्डा बड़ौत में था. वहां से तैयार माल एनसीआर, मेरठ, बागपत, संभल और अन्य जिलों में भेजा जाता था.

आरोपियों के पास से बरामद सामान (Photo Credit: ETV Bharat)

नकली नमक और कॉफी बनाने का काम किया शुरू: हाल ही में इन्होंने अपना काला कारोबार बढ़ाते हुए नकली नमक और कॉफी बनाने का काम भी शुरू कर दिया था. बरामद रैपर और उपकरणों से साफ है कि यह गिरोह नकली माल को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए हाई-क्वालिटी पैकेजिंग का इस्तेमाल करता था, ताकि ग्राहक को शक न हो.

गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेगी पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस कर रही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि इन पांचों आरोपियों आशु जैन, सुदेश जैन, आबिद, प्रवीण जैन और अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की घोषणा की है.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना; पढ़ाई के साथ 5000 रुपए महीने की कमाई कैसे? जानिए