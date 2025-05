ETV Bharat / state

बारिश में टापू बन जाते हैं खेत खलिहान, बालोद के किसानों को फसलों की चिंता - BEFORE MONSOON RAINS

बालोद में किसानों को सता रही चिंता ( ETV BHARAT )

बालोद: छत्तीसगढ़ के किसानों को मानसून का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस बीच बालोद के गुरूर ब्लॉक के आधा दर्जन गांव के किसान बारिश में होने वाली बर्बादी और परेशानी को लेकर अब से चिंतित हो गए हैं. इसकी वजह यह है कि बारिश के दिनों में गुरुर ब्लॉक के कई गांव के खेत और खलिहान टापू में तब्दील हो जाते हैं. खेत पर पड़ती है कमजोर नालियों की मार: गुरुर ब्लॉक के गांवों में जब सड़क का निर्माण हुआ तो सड़क किनारे बनी नालियां सकरी होती चली गई. अब यह नालियां इतनी सकरी हो गई है कि बारिश के तेज बहाव में नाली की सुरक्षा दीवार टूटने लगती है. यहां का पानी आधा दर्जन गांवों के खेतों को प्रभावित करता है ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 500 एकड़ में तीन से चार बार बुवाई करनी पड़ती है. किसानों ने यह भी बताया कि उन्होंने सुशासन तिहार में इस बात कई बार अपनी समस्याओं को रखा है. अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. मानसून की बारिश से पहले किसान चिंतित (ETV BHARAT)

