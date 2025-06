ETV Bharat / state

बकरीद से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट! विभिन्न स्थानों पर की गई गश्त व चेकिंग, गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू - DELHI POLICE ALERT BEFORE BAKRID

कई इलाकों में चलाया गया सघन तलाशी अभियान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 7, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 8:59 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: देशभर में शनिवार को बकरीद मनाई जाएगी. इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर गश्त की. पुलिस ने विभिन्न इलाकों में पिकेट लगाकर पुलिस ने संदिग्ध लोगों की चेकिंग की. संवेदनशील इलाकों में पुलिस की खास नजर रहेगी. ईद की नमाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों के पास सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है. इस दौरान युसुफ सराय, नेल्सन मंडेला मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, दिल्ली विधानसभा के इलाके एवं कर्तव्य पथ आदि जगहों पर पुलिस की तरफ से पैट्रोलिंग की गई. डीसीपी नई दिल्ली देवेश कहते हैं, नई दिल्ली में 80 दोपहिया वाहन गश्त पर हैं और 48 पिकेट स्थापित किए गए. ईद के लिए, हमारी मजबूत उपस्थिति है जहां किसी भी अराजकता की संभावना हो सकती है. हमने स्ट्रीट मीटिंग्स भी कीं. हम सभी से अपील करते हैं कि जानवरों की कुर्बानी बंद परिसर में की जाए, खुले में नहीं. वहीं डीसीपी उत्तरी जिला राजा बंथिया ने कहा, हमने ईद के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. शुक्रवार रात 9 बजे से 12 बजे तक सामान्य गश्त का आयोजन किया गया. विभिन्न स्थानों पर जांच की गई है. होटलों और गेस्ट हाउसों की भी जांच की गई है. उनके अलावा दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया, वीकेंड के मौके पर ईद-उल-अजहा है. सभी पुलिस अधिकारी फील्ड पर हैं. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रात में कोई आपराधिक गतिविधि न हो और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो. उधर एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऐश्वर्या सिंह ने कहा, रात 9 बजे से रात 12 बजे तक सामान्य गश्त की गई. आदतन अपराधियों की भी धरपकड़ की जा रही है. होटलों और गेस्ट हाउसों की भी जांच की गई है. वहीं डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने कहा, हमने सामान्य गश्त की है. हमने दक्षिणी जिले में करीब 50 पिकेट तैनात किए हैं. वरिष्ठ अधिकारियों सहित सुरक्षाकर्मी फील्ड में हैं. हम संदिग्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन्हें हिरासत में ले रहे हैं. जरूरी कार्रवाई की जा रही है. साउथ डिस्ट्रिक्ट में अतिरिक्त आउटर फोर्स भी मंगाई गई है. गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू: वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले ईद उल अजहा के मद्देनजर 7 जून से 9 जून तक बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू की गई है. सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष रूप से निगरानी रखने का काम कर रही है. शांति शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान गौतम बुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी. यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस में 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां दिल्ली पुलिस की AATS और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश घायल

Last Updated : June 7, 2025 at 8:59 AM IST