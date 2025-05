ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 54 वन दरोगा पर मधुमक्खियों का हमला, 16 घायल, 4 की हालत गंभीर, कंबल और आग जलाकर भागे - MIRZAPUR NEWS

अस्पताल में चल रहा इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 6:57 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:03 PM IST 2 Min Read

मिर्जापुर : यूपी के मिर्जापुर से बड़ी खबर है. यहां मधुमक्खियों ने 54 सदस्यीय वन दारोगाओं की टीम पर हमला बोल दिया. 16 वन दारोगा घायल हो गए हैं. इनमें चार की हालत गंभीर है. सभी घायलों को नजदीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. चार को जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया है. सभी 54 प्रशिक्षु वन दरोगा कानपुर नगर से भ्रमण पर आए थे. मंगलवार को कानपुर नगर से 54 प्रशिक्षु वन दरोगा मड़िहान के जंगलों में भ्रमण के लिए पहुंचे थे. राजापुरा झरी नगरी पौधशाला के पास मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियां के बचाने के लिए कंबल और आग का सहारा लिया गया. किसी तरह सभी को बचाकर जंगल से बाहर निकल गया. सभी घायलों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए चार को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल रेफर कर किया है. अचानक किया हमला : वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया, कानपुर नगर से 54 प्रशिक्षु वन दरोगा ट्रेनिंग के लिए आये हुए थे जिनको चंदन वन विश्राम गृह भ्रमण करना था. सभी लोग ग्राम सभा राजापुरा के पास स्थित झरी पौधशाला के पास भ्रमण के लिए पहुंचे थे. तभी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया. घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिर्जापुर : यूपी के मिर्जापुर से बड़ी खबर है. यहां मधुमक्खियों ने 54 सदस्यीय वन दारोगाओं की टीम पर हमला बोल दिया. 16 वन दारोगा घायल हो गए हैं. इनमें चार की हालत गंभीर है. सभी घायलों को नजदीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. चार को जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया है. सभी 54 प्रशिक्षु वन दरोगा कानपुर नगर से भ्रमण पर आए थे. मंगलवार को कानपुर नगर से 54 प्रशिक्षु वन दरोगा मड़िहान के जंगलों में भ्रमण के लिए पहुंचे थे. राजापुरा झरी नगरी पौधशाला के पास मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियां के बचाने के लिए कंबल और आग का सहारा लिया गया. किसी तरह सभी को बचाकर जंगल से बाहर निकल गया. सभी घायलों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए चार को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल रेफर कर किया है. अचानक किया हमला : वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया, कानपुर नगर से 54 प्रशिक्षु वन दरोगा ट्रेनिंग के लिए आये हुए थे जिनको चंदन वन विश्राम गृह भ्रमण करना था. सभी लोग ग्राम सभा राजापुरा के पास स्थित झरी पौधशाला के पास भ्रमण के लिए पहुंचे थे. तभी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया. घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat) कंबल और आग जलाकर बचाया : सभी को किसी तरह कंबल और आग जलाकर जंगल से बाहर निकाला गया. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान भर्ती कराया गया. घायलों वन दरोगा में सुजीत सिंह, सुशील कुमार, राम सिंह यादव,नौदीप, विवेका, राजेंद्र, आशीष, विवेक कुमार,नवदीप सिंह, संदीप सिंह,अभिषेक कुमार, अमित कुमार, राजेंद्र कुमार और अमित कुमार हैं. अधिकारियों ने जाना हाल : घटना की जानकारी मिलते ही प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. बेहतर इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल रेफर करने की बात कही. दो दिन पहले भी किया था हमला : बता दें, यूपी में तीन दिन में दूसरी बार मधुमक्खियों ने बड़ा हमला किया है. इससे पहले रविवार को ललितपुर में प्रमुख सचिव समेत तमाम अफसरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था. यह भी पढ़ें : ललितपुर के जंगल में सरकारी अफसरों-कर्मचारियों पर मधमुक्खियों का हमला, डंक लगने से सीडीओ बेहोश, ADM समेत 25 लोग भर्ती

Last Updated : May 27, 2025 at 7:03 PM IST