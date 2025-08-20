ETV Bharat / state

बिहार में मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, एक की मौत, चार घायल - BEE ATTACK IN JAMUI

जमुई में मधुमक्खियों ने पांच लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया. इसमें एक की जान चली गई जबकि चार घायल हैं. पढ़ें खबर.

BEE ATTACK IN JAMUI
जमुई में मधुमक्खियों का हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 3:11 PM IST

जमुई : बिहार के जमुई में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां जंगल में मवेशी चराने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं चार लोग घायल हैं. इस घटना के बाद से लोग काफी डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

मधुमक्खियों ने किया हमला : मिली जानकारी के अनुसार, धटना मंगलवार की है. सुबह मधुमक्खियों का एक झुंड जंगल में मवेशी चराने गए पांच लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गयी, जबकि चार अन्य घायल हो गए.

1 की मौत, 4 घायल : मामला सिमुलतला थाना क्षेत्र का है. मृतक की शिनाख्त लीलावरण गांव निवासी शंकर यादव (55 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जाता है कि शंकर यादव, गांव के ही जयनाथ यादव की 50 वर्षीय पत्नी देवंती देवी, जयराम यादव की पत्नी सुमंती देवी (48 वर्ष), स्व. सुफलाल यादव के बेटे प्रकाश यादव (20 वर्ष), रामधनी यादव के बेटे दीपू यादव (20 वर्ष) के साथ गांव से चार किलोमीटर की दूरी में मौनतरी जंगल में पशु चराने सुबह 10 बजे के करीब गया था.

BEE ATTACK IN JAMUI
मधुमक्खी हमले में घायल लोग (ETV Bharat)

इलाज के दौरान गई जान : इसी बीच जंगल में अचानक मधुमक्खियों का झुंड पशुपालकों पर टूट पड़ा. मधुमक्खियों के आक्रमण से सभी अचेत होकर घटना स्थल पर ही गिर पड़े. ग्रामीणों को जैसे ही घटना की जानकारी लगी सभी अपने-अपने लोगों को किसी प्रकार उठाकर पास के क्लिनिक में इलाज के लिए लेकर गए. इलाज के क्रम में शंकर की मौत शाम 4:30 बजे हो गई.

''सुबह 10 बजे शंकर यादव मौनतरी के जंगल में मवेशी को चराने के लिए गए थे. उनके साथ चार और लोग थे. इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. उनकी उम्र 55 साल थी. वे घायल हो गए थे, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.'' - मृतक किसान शंकर यादव के परिजन

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल : शंकर की मौत की खबर गांव में पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि ये घटना कैसे हुई पता नहीं चल पा रहा है. इधर गांव वाले भी इस हादसे के बाद से काफी सहमे-सहमे नजर आ रहे हैं.

TAGGED:

