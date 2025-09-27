ETV Bharat / state

बस्ती के निजी स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, दो बच्चों की मौत; कई बच्चे और टीचर घायल

कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक ने बताया कि यह घटना जगदीशपुर गांव के केडी मेमोरियल स्कूल की है. घटना में कई लोग घायल हैं.

बस्ती के निजी स्कूल में मधुमक्खियों का हमला.
बस्ती के निजी स्कूल में मधुमक्खियों का हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:36 AM IST

बस्ती: जिले के एक प्राइवेट स्कूल में मधुमक्खियों ने अचानक बच्चों पर हमला बोल दिया. इसमें दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना के वक्त पूरे स्कूल में अफरातफरी मच गई. मधुमक्खियों ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स और बाकी स्टॉफ को भी दौड़ा-दौड़ाकर काटा.

जानकारी के मुताबिक, मधुमक्खियों के हमले में आर्यन (7) पुत्र इंद्रदेव, निवासी जगदीशपुर और सुशांत (5) पुत्र प्रभाकर की मौत हो गई है. बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह घटना बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में जगदीशपुर गांव की है.

स्कूल से लौटते वक्त हमला: कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक ने बताया कि यह घटना जगदीशपुर गांव के केडी मेमोरियल स्कूल की है. वहां रोज की तरह सुबह छात्र पढ़ने गए. दोपहर में जब छुट्टी हुई तो वे घर के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया. बच्चों में अफरातफरी मच गई.

मधुमक्खियों के झुंड ने कई बच्चों को काट लिया. गंभीर रूप से घायल आर्यन और सुशांत को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई. इस हादसे में छात्र सोहित चौधरी (14) घायल है. इसके अलावा टीचर अरविंद वर्मा और मोती राम वर्मा सहित कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची.

थानाध्यक्ष आलोक ने बताया कि पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. विद्यालय में पूछताछ की जा रही है. इस मामले में विधिक कार्रवाई जारी है.

