बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां, जंगल, नदियां और झरने बारिश में खिल उठते हैं. ऐसा है एक पर्यटन स्थल है बलौदाबाजार जिले का सिद्धखोल जलप्रपात. 100 फीट की ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी, चारों ओर हरियाली की चादर, और कानों में गूंजती जलधारा की गूंज लोगों को अलग भी अनुभव देती है.एक बार आप यदि यहां आ जाएं तो आपको लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं.लेकिन इतनी खूबसूरती के बाद भी यहां सुविधाओं का अभाव है,जिसके कारण उतने पर्यटक इस जगह पर नहीं आते जितने आने चाहिए.

बारिश में खूबसूरती हो जाती है दोगुनी : झरने के पास बना वॉच टावर आपको पूरी घाटी का नजारा देता है. ऊपर से देखने पर गिरती जलधारा दूध की धार जैसी नजर आती है। बारिश के मौसम में यहां शेड की भी व्यवस्था है, ताकि पर्यटक बारिश में भी आराम से इस नज़ारे का आनंद ले सकें. सालभर यहां हजारों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन बारिश में इसका रूप ही कुछ और होता है. आसमान से गिरती बूंदें और पहाड़ियों से बहता पानी मिलकर इस झरने को और भी खूबसूरत बना देते हैं. बारिश में यहां के आस-पास के जंगलों में हरियाली बिछ जाती है.हवा में मिट्टी और भीगे पत्तों की खुशबू घुल जाती है.और झरने की गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है.

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्पॉट : सिद्धखोल जलप्रपात सिर्फ आंखों के लिए नहीं, बल्कि कैमरे के लिए भी जन्नत है. यहां आने वाले टूरिस्ट झरने के पास पिकनिक मनाते हैं, ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को सोशल मीडिया पर शेयर किए बिना नहीं रहते.बरसात से लेकर ठंड के मौसम तक (लगभग 12 महीने) यहां पानी का प्रवाह बना रहता है, इसलिए सालभर यहां आकर आनंद लिया जा सकता है.

सिद्धखोल जलप्रपात में पर्यटकों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटकों को मिलता है सुकून : बारिश के मौसम में सैलानियों की भीड़ यहां देखते ही बनती थी.ETV भारत ने सिद्धखोल पहुंचकर यहां आए पर्यटकों से बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें यहां आकर काफी आनंद की अनुभूति हो रही है.



पामगढ़ से आए युवा पर्यटक राहुल यादव ने कहा कि पहली बार सिद्धखोल आया हूं. बारिश में यहां का नजारा अद्भुत है. ऊपर से गिरता पानी और आसपास की हरियाली मन मोह लेती है. कैमरा यहां खुद-ब-खुद फोटो खींचने लगता है. मैं वाटरफॉल में मस्त खुद खुद के नहाया मुझे आज बहुत मज़ा आया.



बलौदाबाजार से आईं पर्यटक रेणुका वर्मा ने बताया कि हम हर साल बरसात में यहां आते हैं. बच्चे पिकनिक का खूब मजा लेते हैं और हम मंदिर में दर्शन के बाद झरने का आनंद उठाते हैं. यहां का पानी इतना साफ और ठंडा है कि मन करता है यहीं बैठ जाएं.

बलौदाबाजार के कसडोल वनक्षेत्र में है सिद्धखोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिद्धखोल जलप्रपात की खूबसूरती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बहुत ही अच्छा दृश्य हैं, बलौदाबाजार जिले का एकमात्र जलप्रपात हैं बहुत ही मनमोहक है खासकर बरसात में दृश्य बहुत अच्छा रहता हैं, मैं खुद पिछले साल से यहां आ रहा हूं आज अपने परिवार के साथ घूमने आए हूं - राज निर्मलकर,पर्यटक

ऊंचाई से गिरता है दूधिया पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्षेत्र से आई महिला ने कहा कि ये सिर्फ झरना नहीं, हमारे जिले की शान है. बाहर से आए मेहमानों को यहां जरूर लाते हैं. बरसात में तो इसकी रौनक और बढ़ जाती है.मैं शादी करके बिलासपुर चली गयी आज अपने पति को घुमाने लायी हूं.से आये पर्यटक लाखन घृतलहरे ने बताया कि घूमने के लिए बहुत बड़ा जंगल हैं. अक्सर मैं यहां आते रहता हूं. आज मैं अपने दोस्त को घूमाने लेकर आया हूं.से आए परदेशी लाल कुम्हार ने कहा कि पता चला कि यहां पर्यटन स्थल हैं झरना हैं. मैं आज अपने परिवार के साथ आया हूं जलप्रपात और जंगल को देखने के लिए अच्छी जगह है.



सिद्धखोल जलप्रपात में सुविधाओं का टोटा : बलौदाबाजार के कसडोल वन क्षेत्र में स्थित सिद्धखोल जलप्रपात सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी है. यहां स्थित सिद्धबाबा का मंदिर इस जगह की पहचान है, और इसी के नाम पर इस झरने को ‘सिद्धखोल’ कहा जाता है. झरने के पास पर्यटकों के उपयोग के लिए एक पानी टंकी बनाई गई है, लेकिन यह पूरी तरह खाली है. यहां बोरवेल भी है, मगर उसमें पानी नहीं निकलता. हालात इतने खराब हैं कि न बिजली की तारें हैं, न ही बोर्ड, और न ही लाइट की व्यवस्था. शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है.



सुविधाएं नहीं होने से पर्यटक होते हैं परेशान : सिद्धखोल जलप्रपात में तैनात वनरक्षक कार्तिक साहू ने ETV भारत को बताया यहां रोज हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन सुविधाओं का नामोनिशान नहीं है. कोई सुविधा नही है यहां. हमारे साहब लोग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते. बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. बाहर से आए पर्यटकों को खुद ही पीने का पानी लेकर आना पड़ता है.





मानसून में यहां रोजाना हजारों लोग आते हैं, लेकिन न तो पीने के पानी की सुविधा है, न पब्लिक टॉयलेट की, न लाइटिंग की, और न ही किसी तरह की मेडिकल सहायता का इंतजाम.ऐसे में थोड़ी सी चूक किसी हादसे को जन्म दे सकती है- कार्तिक साहू, वनरक्षक

वहीं जब सुरक्षा को लेकर ईटीवी भारत ने डीएफओ गणवीर धम्मशील से बात की तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समिति बनाए हैं,जो सिद्धखोल में सुरक्षा व्यवस्था देखती है. बलौदाबाजार डीएफओ गणवीर धम्मशील ने बताया कि बलौदाबाजार जिले में सबसे बड़ा वॉटरफॉल सिद्धखोल जलप्रपात हैं. जो कसडोल के वन क्षेत्र में हैं. वहां काफी अच्छा संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, खासकर के मानसून के सीजन में.

वहां पर हमने स्थानीय समितियों को जोड़कर के पर्यटक संचालन योजना बनाई हुई हैं. वहां संचालन भी हो रहा हैं. खासकर मानसून के सीजन में सुरक्षा भी रहे इसके लिए उपाय किये हैं, ताकि स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिले और जो क्षेत्र है प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित भी रखे- गणवीर धम्मशील, डीएफओ

कितनी है जिला मुख्यालय से दूरी : बलौदाबाजार से सिर्फ 40 किमी और रायपुर से महज 120 किमी की दूरी सिद्धखोल को वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है. कसडोल शहर के पास बारनवापारा जंगलों में पहाड़ियों की बीच है सिद्धखोल जलप्रपात. प्राकृतिक और मनोरम स्थान, जहां बारिश के मौसम में प्रकृति अपने शबाब पर होती है. ऐसे मौसम में सिद्धखोल वॉटरफॉल देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं. इस साल भी बारिश होते ही सिद्धखोल जलप्रपात अपने शबाब पर आ गया है.

