बारिश में पूरे शबाब पर है झुमका जलाशय, पानी की खूबसूरती देखने जुट रहे हैं पर्यटक - BEAUTY OF JHUMKA RESERVOIR

कोरिया जिले का झुमका जलाशय बारिश के मौसम में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

बारिश में पूरे शबाब पर है झुमका जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 5:58 PM IST

कोरिया : कोरिया जिले में दो तीन दिन से रुक-रुककर बारिश हो रही है.जिसके कारण पर्यटन स्थल पूरे शबाब पर हैं.ऐसा ही एक पर्यटन स्थल है झुमका जलाशय. जहां की खूबसूरती बारिश के दिनों में देखते ही बनती है. झुमका बांध अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह रहा है. झुमका बांध के दूसरे किनारे पर बने वेस्ट वियर उफान पर है. झुमका बांध में पानी ज्यादा होने पर वेस्ट वियर से पानी निकल रहा है.पानी खूबसूरत चट्टानों से दूध की धारा के जैसे बह रहा है.

सफेद दूध जैसा लगता है पानी : बरसात के सुहाने मौसम में बादल झुमका जलाशय में उतर आए हैं.इसकी प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है. झुमका वेस्ट वियर का गेज पानी का छलकना सफेद दूध की धारा जैसे लगती है. जो लोगों का मन मोह लेती है. आपको बता दें कि झुमका के सुंदरता की लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग देखने पहुंच रहे हैं. इस दूधिया धारा को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक झुमका जलाशय पहुंच रहे हैं.इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों से अपील की जाती है कि पानी के तेज बहाव में न जाएं और दूर से ही नजारे का आनंद लें.

पानी की खूबसूरती देखने जुट रहे हैं पर्यटक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
झुमका जलाशय में जुटते हैं पर्यटक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटकों का लगा जमावड़ा : इस दौरान झुमका जलाशय घूमने के लिए आए पर्यटक योगेश शुक्ला ने बताया कि बैकुंठपुर में वेस्ट वियर पर दूधिया जल प्रपात की सुंदरता अद्भुत है.रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण वेस्ट वियर पूरे शबाब पर है. यह दृश्य अमरकंटक के जल प्रपात की याद दिलाता है.सुंदरता देखते ही बनती है.

बारिश में पूरे शबाब पर है झुमका जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झुमका बोट क्लब बैकुंठपुर एक नंबर का जगह है. यहां घूमने के लिए सबसे ज्यादा जगह है. वेस्ट वियर पूरे शबाब में है और आपको एकदम दो धारा टाइप का दृश्य देखने को मिलेगा.पूरा एकदम दूध जैसा पानी है. दूर-दूर से लोग इस जगह को देखने आ रहे हैं- अनुराग दुबे,पर्यटक

चट्टानों से बहता पानी मन को देता है सुकून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुविधाएं बढ़ाने की मांग : बोट क्लब का काम शुरू हो गया है.कुछ कारणों से काम रुका हुआ था, लेकिन अब महीने भर का काम शुरू हो गया है.हर वक्त बोट क्लब में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. शासन प्रशासन और पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि अगर इस जगह में थोड़ी सी भी निर्माण कार्य और हो जाए, तो दूर-दूर से जो लोग आते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा.

बारिश में पूरे शबाब पर है झुमका जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


कोरिया जिले में वर्षा की स्थिति सामान्य से अधिक है. बैकुंठपुर तहसील में सबसे अधिक वर्षा हुई है, जबकि सोनहत तहसील में सबसे कम वर्षा हुई है. जिले की औसत वर्षा 1040.9 मिमी है, और आज तक की वर्षा का प्रतिशत 134.16% है.

तहसीलवार वर्षा प्रतिवेदन
तहसील का नाम 1 जून से आज तक की वर्षा (मिमी) पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा (मिमी) आज तक की वर्षा का प्रतिशत
बैकुंठपुर 890.300690.830128.87%
सोनहत3.000788.880129.94%
पटना 6.7001090.050151.97%
पोड़ी-बचरा 9.000794.500125.03%


आपको बता दें कि झुमका पर्यटक स्थल का वेस्ट वियर भी एक आकर्षक केंद्र है. जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से लोगों का मन मोह लेता है.आईए आपको बता दें कि झुमका जलाशय किन चीजों के लिए मशहूर है.

- दूधिया जल प्रपात की सुंदरता
- वेस्ट वियर का पूरे शबाब पर होना
- बारिश की बूंदों की सुंदरता
- झुमका पर्यटक स्थल की प्राकृतिक सुंदरता

पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है झुमका जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

