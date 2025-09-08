ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में भालू का आतंक: वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है.

bear terror
भालू का आतंक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 9:26 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. वार्ड क्रमांक 15 में नपा उपाध्यक्ष के घर के पास एक सूने मकान में भालू ने अपना आशियाना बना लिया है, जिससे आसपास के लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों में काफी डर है. भालू के साथ दो शावक के भी होने की बात बताई जा रही है. वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर उसके इंतजार में बैठी है.

घर में बनाया भालू ने आशियाना: भालू के आतंक की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है. पूर्व में एक युवक भालू के काटने से घायल हो चुका है, जिससे लोगों में और भी डर का महौल है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्च भालू की मौजूदगी की वजह से काफी डरे हुए हैं. भालू ने जिस मकान को अपना आशियाना बनाया है वो मकान काफी दिनों से सूना पड़ा है.

भालू का आतंक (ETV Bharat)

ग्रामीणों की वन विभाग से अपील: लोगों ने वन विभाग से भालू को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है, ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें. वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर प्रयास कर रही है. वन विभाग का कहना है कि भालू को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां वह सुरक्षित रहेगा और लोगों को भी खतरा नहीं रहेगा. वन विभाग की टीम भालू को सुरक्षित पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि भालू को कोई नुकसान न पहुंचे.

रेस्क्यू की कोशिश जारी: नपाउपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने बताया कि भालू से लोगों को दहशत है और उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को फोन कर मदद मांगी है. भालू को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है, ताकि लोगों को इस आतंक से मुक्ति मिल सके. नपाउपाध्यक्ष ने कहा कि वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही भालू को पकड़ लिया जाएगा.

रेंजर ने संभाला मोर्चा: वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. रेंजर अपनी टीम के साथ पिछले दो दिनों से भालू को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं. भालू को पकड़ने के लिए जाली लगाई गई है और वन विभाग की टीम को उम्मीद है कि जल्द ही भालू को पकड़ लिया जाएगा.
नपाउपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है और वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे भालू के पास न जाएं और उससे दूरी बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो.

