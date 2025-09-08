ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में भालू का आतंक: वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. वार्ड क्रमांक 15 में नपा उपाध्यक्ष के घर के पास एक सूने मकान में भालू ने अपना आशियाना बना लिया है, जिससे आसपास के लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों में काफी डर है. भालू के साथ दो शावक के भी होने की बात बताई जा रही है. वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर उसके इंतजार में बैठी है.

घर में बनाया भालू ने आशियाना: भालू के आतंक की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है. पूर्व में एक युवक भालू के काटने से घायल हो चुका है, जिससे लोगों में और भी डर का महौल है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्च भालू की मौजूदगी की वजह से काफी डरे हुए हैं. भालू ने जिस मकान को अपना आशियाना बनाया है वो मकान काफी दिनों से सूना पड़ा है.

ग्रामीणों की वन विभाग से अपील: लोगों ने वन विभाग से भालू को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है, ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें. वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर प्रयास कर रही है. वन विभाग का कहना है कि भालू को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां वह सुरक्षित रहेगा और लोगों को भी खतरा नहीं रहेगा. वन विभाग की टीम भालू को सुरक्षित पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि भालू को कोई नुकसान न पहुंचे.