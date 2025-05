ETV Bharat / state

लाठी-डंडे से भगाया तो भालू थक हार कर बैठ गया, रेस्क्यू टीम पहुंची तो चकमा देकर जंगल भागा - BAGAHA BEAR

बिहार में खूंखार भालू ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के बगहा में उस समय अफरातफरी मच गई जब बगहा के एक गांव में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटका भालू घुस गया. जिसके बाद ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर उसका पीछा करने लगे. भालू कभी गांव की गलियों तो कभी खेत की तरफ भागता रहा. भागते-भागते भालू थक हारकर बैठ गया. बगहा में भालू : दरअसल, सोमवार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटक कर एक भालू नौरंगिया दरदरी पंचायत के केरई गांव में पहुंच गया. भालू को देखकर लोगों के बीच अफरातफरी मच गई और लोग भयभीत हो गए. कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर भालू को भगाने की कोशिश की. गांव वाले लाठी डंडा लेकर स्लॉथ भालू का पीछा करने लगे. भालू कभी गांव की गलियों और खेतों की तरफ भागकर ग्रामीणों को छकाता रहा. बगहा में भालू (ETV Bharat) स्कूल के गलियारे में बैठ गया भालू: बताया जा रहा है कि केरई गांव के उच्च विद्यालय के रास्ते होते हुए भालू एक गलियारे में घुस गया और फिर वहां थक हारकर बैठ गया. वह तेजी से हांफ रहा था. इस बीच ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी. जब तक मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचती तब तक भालू फिर चकमा देकर वहां से भाग निकला.

