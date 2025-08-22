ETV Bharat / state

गाय चराने गए युवक पर भालू का हमला, लोगों ने किसी तरह बचाया, सुकमा अस्पताल में इलाज जारी - BEAR ATTACK SUKMA

भालू के हमले से युवक के हाथ में गहरा घाव हुआ है. फिलहाल डॉक्टर ने हालत खतरे से बाहर बताई है.

bear attack sukma
गाय चराने गए युवक पर भालू का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read

सुकमा: जिले के गोंदपल्ली गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना घटी, जब जंगल में मवेशी चराने गए एक युवक पर जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए तत्काल दोरनापाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

अचानक किया हमला: गोंदपल्ली गांव का यह युवक सुबह-सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के जंगल की ओर गया था. वह गायों को चराने में व्यस्त था, तभी झाड़ियों से अचानक एक जंगली भालू निकल आया और उस पर हमला कर दिया. युवक को बचाव का कोई मौका नहीं मिला.

ग्रामीणों ने दिखाई हिम्मत: भालू के हमले से युवक के हाथ में गहरे घाव हो गए हैं. युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर भालू को वहां से भगाया. हमले के बाद घायल युवक को किसी तरह गांव तक लाया गया, जहाँ से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोरनापाल पहुंचाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि युवक के हाथ पर घाव हैं, हालांकि हालत खतरे से बाहर है.

जंगली जानवरों की हलचल बढ़ी: स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कुछ महीनों से जंगलों में भालू और अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही काफी बढ़ गई है. अक्सर सुबह और शाम के समय ग्रामीण अपने मवेशियों को जंगल की ओर ले जाते हैं. इस दौरान उनका सामना भालू, तेंदुआ और अन्य हिंसक जानवरों से होता है. कई बार ऐसी घटनाएं जानलेवा साबित हो चुकी हैं.

पहले भी हो चुके हैं हमले: यह पहली बार नहीं है जब सुकमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटना हुई हो. इससे पहले भी कई ग्रामीण जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो चुके हैं. खासकर भालुओं के हमले की घटनाएं लगातार दर्ज की जा रही हैं. भालू आमतौर पर रात के समय सक्रिय रहते हैं, लेकिन भोजन की तलाश में वे दिन में भी आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि ग्रामीणों के साथ उनका आमना-सामना बढ़ रहा है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार: गोंदपल्ली और आसपास के गांवों के लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए गए तो भविष्य में और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं. उन्होंने गांव के आसपास चौकसी बढ़ाने और जंगलों में गश्त तेज करने की भी मांग की है.

प्रशासन के लिए चुनौती: सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित और घने जंगलों वाले क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीणों की सुरक्षा दोनों ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं. एक ओर जहां वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की आजीविका भी पूरी तरह जंगलों पर निर्भर है. ऐसे में इन दोनों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

भालू के हमले में बस्तर फाइटर्स का जवान घायल, अबूझमाड़ की घटना
मनेंद्रगढ़ के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में मिला मादा भालू का शव
डीआरजी जवान पर 4 खूंखार भालुओं का हमला, जंगल में नक्सल अभियान पर निकली थी फोर्स

सुकमा: जिले के गोंदपल्ली गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना घटी, जब जंगल में मवेशी चराने गए एक युवक पर जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए तत्काल दोरनापाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

अचानक किया हमला: गोंदपल्ली गांव का यह युवक सुबह-सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के जंगल की ओर गया था. वह गायों को चराने में व्यस्त था, तभी झाड़ियों से अचानक एक जंगली भालू निकल आया और उस पर हमला कर दिया. युवक को बचाव का कोई मौका नहीं मिला.

ग्रामीणों ने दिखाई हिम्मत: भालू के हमले से युवक के हाथ में गहरे घाव हो गए हैं. युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर भालू को वहां से भगाया. हमले के बाद घायल युवक को किसी तरह गांव तक लाया गया, जहाँ से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोरनापाल पहुंचाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि युवक के हाथ पर घाव हैं, हालांकि हालत खतरे से बाहर है.

जंगली जानवरों की हलचल बढ़ी: स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कुछ महीनों से जंगलों में भालू और अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही काफी बढ़ गई है. अक्सर सुबह और शाम के समय ग्रामीण अपने मवेशियों को जंगल की ओर ले जाते हैं. इस दौरान उनका सामना भालू, तेंदुआ और अन्य हिंसक जानवरों से होता है. कई बार ऐसी घटनाएं जानलेवा साबित हो चुकी हैं.

पहले भी हो चुके हैं हमले: यह पहली बार नहीं है जब सुकमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटना हुई हो. इससे पहले भी कई ग्रामीण जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो चुके हैं. खासकर भालुओं के हमले की घटनाएं लगातार दर्ज की जा रही हैं. भालू आमतौर पर रात के समय सक्रिय रहते हैं, लेकिन भोजन की तलाश में वे दिन में भी आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि ग्रामीणों के साथ उनका आमना-सामना बढ़ रहा है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार: गोंदपल्ली और आसपास के गांवों के लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए गए तो भविष्य में और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं. उन्होंने गांव के आसपास चौकसी बढ़ाने और जंगलों में गश्त तेज करने की भी मांग की है.

प्रशासन के लिए चुनौती: सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित और घने जंगलों वाले क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीणों की सुरक्षा दोनों ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं. एक ओर जहां वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की आजीविका भी पूरी तरह जंगलों पर निर्भर है. ऐसे में इन दोनों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

भालू के हमले में बस्तर फाइटर्स का जवान घायल, अबूझमाड़ की घटना
मनेंद्रगढ़ के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में मिला मादा भालू का शव
डीआरजी जवान पर 4 खूंखार भालुओं का हमला, जंगल में नक्सल अभियान पर निकली थी फोर्स

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKMA BEARभालू का हमलागोंदपल्ली गांवBEAR ATTACKBEAR ATTACK SUKMA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.